Flamingo написав:yuri_m написав:
Ну попутал человек немного, не учел еще 31 число в понедельник. Речь-то шла о погашении ЛП по 30 число включительно. А дурак похоже это ты, раз написал пространно про зачисление, без всякой привязки к дате. На заборе тоже много чего пишут...
Еще раз - если не понимаете - лучше не пишите, сойдете за умного. Вам несколько человек написало "не болтайте ерундой". Да есть способы гашения кредитки пумба Безналичными деньгами, находящимися на утро 30 числа на счетах в других банках без вылета из грейса. Вы о них скорее всего не знаете, но оно вам и не надо. Ваш удел гасиЦЦа налом или за 2-3 дня с другого банка. Это ваш выбор и лишние знания вам лишь навредят. Но бога ради не утверждайте того чего не понимаете, потому как есть люди понимающие, что вы несете чушь.
Кто-то же должен и её нести. Иначе будет скучно.