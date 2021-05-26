RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3262326332643265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:19

  Flamingo написав:
  yuri_m написав:
  Flamingo написав:Кстати я ни разу не вел речь о погашении в "последний банковский" день месяца, который в мае у всех банков 31го, но у Вас он похоже где-то между 28м и 30м :)

Ну попутал человек немного, не учел еще 31 число в понедельник. Речь-то шла о погашении ЛП по 30 число включительно. А дурак похоже это ты, раз написал пространно про зачисление, без всякой привязки к дате. На заборе тоже много чего пишут...

Еще раз - если не понимаете - лучше не пишите, сойдете за умного. Вам несколько человек написало "не болтайте ерундой". Да есть способы гашения кредитки пумба Безналичными деньгами, находящимися на утро 30 числа на счетах в других банках без вылета из грейса. Вы о них скорее всего не знаете, но оно вам и не надо. Ваш удел гасиЦЦа налом или за 2-3 дня с другого банка. Это ваш выбор и лишние знания вам лишь навредят. Но бога ради не утверждайте того чего не понимаете, потому как есть люди понимающие, что вы несете чушь. :(


Кто-то же должен и её нести. Иначе будет скучно.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7680
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3262326332643265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, klug, liliya_logical, ol_zy, Sergion і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94990)
26.05.2021 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.