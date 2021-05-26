Додано: Сер 26 тра, 2021 21:59

в каждом банке свои приколы.

как я понимаю, форумчане намекают, что если тянуть ПУМБом с других банков, то по выписке пройдет в тот же день, даже в выходные.

самое смешное, что если толкнуть с Моно в ПУМБ в выходные, то по выписке это пройдет тоже день в день, и зачтется в погашение льготного периода. НО я такое делал конечно не в конце месяца, так что как отработает в последний день-выходной - проверять не буду. это на крайний случай.

с пополнением налички тоже нюанс - магические 18:00 - если позже, то деньги на карте будут мгновенно, а вот погашение льготного может пройти и на след день, точнее ночь.



я вот не понимаю форумчан, которые с загадочным видом говорят - если возможности, но не раскрывают их - типа поспрашивайте. хочешь сказать - говори, не хочешь - не надо надувать щеки с умным видом.



тема последнего дня - бесконечный срач. я не сторонник. это как гонять на 200 км/ч - типа круто, и при правильном вождение вроде безопасно - но это до БУМ.