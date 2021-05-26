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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:31

  velvet написав:Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."

Ясен пень, 30 число - это же воскресенье. Если вносить денежку с карты другого банка, то да, лучше за 2-3 дня. Пока их там тот банк перекинет этому, пока этот зачислит... А если наличкой заливать сразу на карту ПУМБ, то можно и 29 числа, в субботу. У них отделения с терминалами до 14:00 работают. И зачисление естественно мгновенно. Но это уже на самый крайний случай. Лучше конечно в пятницу 28 числа до 18:00 всё сделать.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 12:43

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Ясен пень, 30 число - это же воскресенье. Если вносить денежку с карты другого банка, то да, лучше за 2-3 дня.
Если вносить правильно - то можно получить сразу две выгоды:
1. Все зачислится тем же днем.
2. Не будут возникать дурные мысли что "лучше за 2-3 дня"
;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 13:50

  Flamingo написав:Все зачислится тем же днем.

Правильное пополнение безналом зачислится в субботу - воскресенье?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:04

  Bosstone написав:
  Flamingo написав:Все зачислится тем же днем.

Правильное пополнение безналом зачислится в субботу - воскресенье?

Больше слушайте этого балабола! Он вам и не такое расскажет. :mrgreen: ПУМБ среди недели безнал зачисляет с постановкой на баланс только при переходе через полночь. Особенно по кредитным картам. А то вдруг в субботу и тем более воскресенье "правильно" зачислит тем же днем. :mrgreen:

  Flamingo написав:Если вносить правильно - то можно получить сразу две выгоды:
1. Все зачислится тем же днем.
2. Не будут возникать дурные мысли что "лучше за 2-3 дня"

Наличкой да, в тот же день и даже час. :D По внутренним переводам с дебитки тоже. А вот из другого банка, да еще и в последний банковский день месяца - это уже бабушка надвое сказала! И тут хоть правильно вносите, хоть суперправильно - а можно очень круто прилипнуть в итоге. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"(с)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:16

yuri_m
ПУМБ среди недели безнал зачисляет с постановкой на баланс только при переходе через полночь

вы тут как-то жареное с горячим сравнили :lol: ведь суть, чтоб зачислилось, и тогда оно уже в полночь и посчитаецо. К чему вы сюда полночь приплели лично я не понимаю...но такое.
есчё и хамите уважаемым форумчанам
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:52

  yuri_m написав:И тут хоть правильно вносите, хоть суперправильно - а можно очень круто прилипнуть в итоге

Не мелите ерундой.
Если гаситься правильно - всё будет норм
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:21

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:А вот из другого банка, да еще и в последний банковский день месяца - это уже бабушка надвое сказала! И тут хоть правильно вносите, хоть суперправильно - а можно очень круто прилипнуть в итоге. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"(с)


Кстати я ни разу не вел речь о погашении в "последний банковский" день месяца, который в мае у всех банков 31го, но у Вас он похоже где-то между 28м и 30м :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:26

  yuri_m написав:
  Flamingo написав:Кстати я ни разу не вел речь о погашении в "последний банковский" день месяца, который в мае у всех банков 31го, но у Вас он похоже где-то между 28м и 30м :)

Ну попутал человек немного, не учел еще 31 число в понедельник. Речь-то шла о погашении ЛП по 30 число включительно. А дурак похоже это ты, раз написал пространно про зачисление, без всякой привязки к дате. На заборе тоже много чего пишут...

Еще раз - если не понимаете - лучше не пишите, сойдете за умного. Вам несколько человек написало "не болтайте ерундой". Да есть способы гашения кредитки пумба Безналичными деньгами, находящимися на утро 30 числа на счетах в других банках без вылета из грейса. Вы о них скорее всего не знаете, но оно вам и не надо. Ваш удел гасиЦЦа налом или за 2-3 дня с другого банка. Это ваш выбор и лишние знания вам лишь навредят. Но бога ради не утверждайте того чего не понимаете, потому как есть люди понимающие, что вы несете чушь. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:19

Кто-то же должен и её нести. Иначе будет скучно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:59

в каждом банке свои приколы.
как я понимаю, форумчане намекают, что если тянуть ПУМБом с других банков, то по выписке пройдет в тот же день, даже в выходные.
самое смешное, что если толкнуть с Моно в ПУМБ в выходные, то по выписке это пройдет тоже день в день, и зачтется в погашение льготного периода. НО я такое делал конечно не в конце месяца, так что как отработает в последний день-выходной - проверять не буду. это на крайний случай.
с пополнением налички тоже нюанс - магические 18:00 - если позже, то деньги на карте будут мгновенно, а вот погашение льготного может пройти и на след день, точнее ночь.

я вот не понимаю форумчан, которые с загадочным видом говорят - если возможности, но не раскрывают их - типа поспрашивайте. хочешь сказать - говори, не хочешь - не надо надувать щеки с умным видом.

тема последнего дня - бесконечный срач. я не сторонник. это как гонять на 200 км/ч - типа круто, и при правильном вождение вроде безопасно - но это до БУМ.
Shaman
 
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