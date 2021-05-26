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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 11:31
velvet написав:
Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
Ясен пень, 30 число - это же воскресенье. Если вносить денежку с карты другого банка, то да, лучше за 2-3 дня. Пока их там тот банк перекинет этому, пока этот зачислит... А если наличкой заливать сразу на карту ПУМБ, то можно и 29 числа, в субботу. У них отделения с терминалами до 14:00 работают. И зачисление естественно мгновенно. Но это уже на самый крайний случай. Лучше конечно в пятницу 28 числа до 18:00 всё сделать.
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yuri_m
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Додано: Сер 26 тра, 2021 12:43
yuri_m написав:
Ясен пень, 30 число - это же воскресенье. Если вносить денежку с карты другого банка, то да, лучше за 2-3 дня.
Если вносить правильно - то можно получить сразу две выгоды:
1. Все зачислится тем же днем.
2. Не будут возникать дурные мысли что "лучше за 2-3 дня"
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Flamingo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 13:50
Flamingo написав:
Все зачислится тем же днем.
Правильное пополнение безналом зачислится в субботу - воскресенье?
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Bosstone
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:04
Bosstone написав: Flamingo написав:
Все зачислится тем же днем.
Правильное пополнение безналом зачислится в субботу - воскресенье?
Больше слушайте этого балабола! Он вам и не такое расскажет.
ПУМБ среди недели безнал зачисляет с постановкой на баланс только при переходе через полночь. Особенно по кредитным картам. А то вдруг в субботу и тем более воскресенье "правильно" зачислит тем же днем.
Flamingo написав:
Если вносить правильно - то можно получить сразу две выгоды:
1. Все зачислится тем же днем.
2. Не будут возникать дурные мысли что "лучше за 2-3 дня"
Наличкой да, в тот же день и даже час.
По внутренним переводам с дебитки тоже. А вот из другого банка, да еще и в последний банковский день месяца - это уже бабушка надвое сказала! И тут хоть правильно вносите, хоть суперправильно - а можно очень круто прилипнуть в итоге. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"(с)
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yuri_m
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:16
yuri_m
ПУМБ среди недели безнал зачисляет с постановкой на баланс только при переходе через полночь
вы тут как-то жареное с горячим сравнили
ведь суть, чтоб зачислилось, и тогда оно уже в полночь и посчитаецо. К чему вы сюда полночь приплели лично я не понимаю...но такое.
есчё и хамите уважаемым форумчанам
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:52
yuri_m написав:
И тут хоть правильно вносите, хоть суперправильно - а можно очень круто прилипнуть в итоге
Не мелите ерундой.
Если гаситься правильно - всё будет норм
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Додано: Сер 26 тра, 2021 15:21
yuri_m написав:
А вот из другого банка, да еще и в последний банковский день месяца
- это уже бабушка надвое сказала! И тут хоть правильно вносите, хоть суперправильно - а можно очень круто прилипнуть в итоге. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"(с)
Кстати я ни разу не вел речь о погашении в "последний банковский" день месяца, который в мае у всех банков 31го, но у Вас он похоже где-то между 28м и 30м
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Flamingo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:26
yuri_m написав: Flamingo написав:
Кстати я ни разу не вел речь о погашении в "последний банковский" день месяца, который в мае у всех банков 31го, но у Вас он похоже где-то между 28м и 30м
Ну попутал человек немного, не учел еще 31 число в понедельник. Речь-то шла о погашении ЛП по 30 число включительно. А дурак похоже это ты, раз написал пространно про зачисление, без всякой привязки к дате. На заборе тоже много чего пишут...
Еще раз - если не понимаете - лучше не пишите, сойдете за умного. Вам несколько человек написало "не болтайте ерундой". Да есть способы гашения кредитки пумба Безналичными деньгами, находящимися на утро 30 числа на счетах в других банках без вылета из грейса. Вы о них скорее всего не знаете, но оно вам и не надо. Ваш удел гасиЦЦа налом или за 2-3 дня с другого банка. Это ваш выбор и лишние знания вам лишь навредят. Но бога ради не утверждайте того чего не понимаете, потому как есть люди понимающие, что вы несете чушь.
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Flamingo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:19
Кто-то же должен и её нести. Иначе будет скучно.
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Ratatui
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:59
в каждом банке свои приколы.
как я понимаю, форумчане намекают, что если тянуть ПУМБом с других банков, то по выписке пройдет в тот же день, даже в выходные.
самое смешное, что если толкнуть с Моно в ПУМБ в выходные, то по выписке это пройдет тоже день в день, и зачтется в погашение льготного периода. НО я такое делал конечно не в конце месяца, так что как отработает в последний день-выходной - проверять не буду. это на крайний случай.
с пополнением налички тоже нюанс - магические 18:00 - если позже, то деньги на карте будут мгновенно, а вот погашение льготного может пройти и на след день, точнее ночь.
я вот не понимаю форумчан, которые с загадочным видом говорят - если возможности, но не раскрывают их - типа поспрашивайте. хочешь сказать - говори, не хочешь - не надо надувать щеки с умным видом.
тема последнего дня - бесконечный срач. я не сторонник. это как гонять на 200 км/ч - типа круто, и при правильном вождение вроде безопасно - но это до БУМ.
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Shaman
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