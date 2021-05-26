Shaman что там тянуть или толкать
есть канал через Приват, можно им пользоваться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:04
Shaman что там тянуть или толкать
есть канал через Приват, можно им пользоваться.
Додано: Сер 26 тра, 2021 23:07
Re: ПУМБ
А мне немного другой текст:
"Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період.
Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021.
Деталі:
Заранее не написали погасить.
Додано: Чет 27 тра, 2021 06:43
Re: ПУМБ
Хосспаде, нашли проблему. Толкаем или тянем с карты другого банка по р2р на дебетку, и сразу гасим с нее кредитку. Внутри банка проведется мгновенно, а по дебетке за овер не жарят. Всё.
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