RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3262326332643265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:04

Shaman что там тянуть или толкать
есть канал через Приват, можно им пользоваться.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4590
З нами з: 23.11.14
Подякував: 701 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 23:07

Re: ПУМБ

  velvet написав:Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст:
"Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період.
Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021.
Деталі: https://pumb.ua/ib"

Заранее не написали погасить.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 08.03.18
Подякував: 393 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 06:43

Re: ПУМБ

Хосспаде, нашли проблему. Толкаем или тянем с карты другого банка по р2р на дебетку, и сразу гасим с нее кредитку. Внутри банка проведется мгновенно, а по дебетке за овер не жарят. Всё.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 14.10.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3262326332643265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: FairyPrince, miltador, patrikk і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32643)
27.05.2021 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.