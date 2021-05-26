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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3262326332643265

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:04

Shaman что там тянуть или толкать
есть канал через Приват, можно им пользоваться.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 23:07

Re: ПУМБ

  velvet написав:Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст:
"Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період.
Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021.
Деталі: https://pumb.ua/ib"

Заранее не написали погасить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 06:43

Re: ПУМБ

Хосспаде, нашли проблему. Толкаем или тянем с карты другого банка по р2р на дебетку, и сразу гасим с нее кредитку. Внутри банка проведется мгновенно, а по дебетке за овер не жарят. Всё.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 08:52

  MASolomko написав:
  velvet написав:Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст:
"Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період.
Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021.
Деталі: https://pumb.ua/ib"

Заранее не написали погасить.


по-моему, этот "доя 18 30го" каждый месяц у них, могу ошибаться, но что-то такое уже читал, ну и вчера тоже пришло
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:43

  Aktus написав:Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита.
Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца.
Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны.
Но что там у них как - порой не понятно.

Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.
29 апреля погасил всю сумму задолженности льготного периода, убедился что сумма к погашению обнулилась до конца дня - а 30-го обнаружил, что сумма увеличилась еще на 70+ грн. Оставил жалобу онлайн - объяснить откуда взялась дополнительная задолженность, естественно не смогли, "можем только зафиксировать жалобу". Пару дней назад отзвонились в духе "ой, мы тут увидели жалобу, будем разбираться". В общем, без жалобы в НБУ никто тут не чешется :evil:
pharus
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  #<1 ... 3262326332643265
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