velvet написав:Прислали такое напоминание: "інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні. Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст: "Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період. Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021. Деталі: https://pumb.ua/ib"
velvet написав:Прислали такое напоминание: "інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні. Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст: "Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період. Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021. Деталі: https://pumb.ua/ib"
Заранее не написали погасить.
по-моему, этот "доя 18 30го" каждый месяц у них, могу ошибаться, но что-то такое уже читал, ну и вчера тоже пришло
Aktus написав:Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита. Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца. Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны. Но что там у них как - порой не понятно.
Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.
29 апреля погасил всю сумму задолженности льготного периода, убедился что сумма к погашению обнулилась до конца дня - а 30-го обнаружил, что сумма увеличилась еще на 70+ грн. Оставил жалобу онлайн - объяснить откуда взялась дополнительная задолженность, естественно не смогли, "можем только зафиксировать жалобу". Пару дней назад отзвонились в духе "ой, мы тут увидели жалобу, будем разбираться". В общем, без жалобы в НБУ никто тут не чешется