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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3263326432653266>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:04

Shaman что там тянуть или толкать
есть канал через Приват, можно им пользоваться.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 23:07

Re: ПУМБ

  velvet написав:Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст:
"Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період.
Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021.
Деталі: https://pumb.ua/ib"

Заранее не написали погасить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 06:43

Re: ПУМБ

Хосспаде, нашли проблему. Толкаем или тянем с карты другого банка по р2р на дебетку, и сразу гасим с нее кредитку. Внутри банка проведется мгновенно, а по дебетке за овер не жарят. Всё.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 08:52

  MASolomko написав:
  velvet написав:Прислали такое напоминание:
"інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні.
Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст:
"Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період.
Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021.
Деталі: https://pumb.ua/ib"

Заранее не написали погасить.


по-моему, этот "доя 18 30го" каждый месяц у них, могу ошибаться, но что-то такое уже читал, ну и вчера тоже пришло
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:43

  Aktus написав:Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита.
Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца.
Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны.
Но что там у них как - порой не понятно.

Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.
29 апреля погасил всю сумму задолженности льготного периода, убедился что сумма к погашению обнулилась до конца дня - а 30-го обнаружил, что сумма увеличилась еще на 70+ грн. Оставил жалобу онлайн - объяснить откуда взялась дополнительная задолженность, естественно не смогли, "можем только зафиксировать жалобу". Пару дней назад отзвонились в духе "ой, мы тут увидели жалобу, будем разбираться". В общем, без жалобы в НБУ никто тут не чешется :evil:
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:27

Кешбек на июнь

Стабильность!
Категории на июнь (Кредитная карта / Дебетовая карта):
Категорія 1: харчування
Супермаркети та продуктові магазини - 1/1
Кафе та фастфуди - 5/1
Ресторани - 5/1

Категорія 2: транспорт
АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин - 2/1
Залізничні, автобусні білети та таксі - 5/1
Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) - 50/1

Категорія 3: турбота про дім
Будівельні супермаркети - 3/1
Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1

Категорія 4: краса та здоров’я
Аптеки - 3/1
Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні - 4/1
Спортивні клуби - 5/1

Категорія 5: одяг та діти
Одяг - 4/1
Взуття - 4/1
Магазини дитячих товарів та іграшок - 4/1

Категорія 6: хобі
Книжкові магазини, магазини канцтоварів - 10/1
Магазини квітів та садівництва - 10/1
Зоомагазини - 15/1

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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:36

  yevgen12 написав:
  MASolomko написав:Ежемесячные платежи по рассрочке включаются в сумму обязательного платежа. Когда он будет внесён, то в графе "Обязательный платеж" будет написано, что внесено.

Так вот по мотивам чтения этой ветки и сложилось впечатление что гасить только "платеж льготного периода". Но он у меня МЕНЬШЕ чем месячный платеж по рассрочкам. А обязательный и того меньшею И, получается, туда внесли "не все" мои рассрочки. Спасибо за ответ, буду разбираться дальше.

В следующем месяце досчитают, как у меня - следите за обновлениями (в т.ч. в последний день - завтра). Сказок не бывает, сумма погашения льготного периода не может быть меньше суммы всех ежемесячных платежей по рассрочкам - именно сейчас, когда жирного кешбека, искажавшего картину до мая-месяца, уже нету.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:41

Re: ПУМБ

случилось!
Доброго дня!

Дякуємо за Вашу пропозицію! Заявка опрацьована ПУМБ.
Сервіс додано для оплати рахунків в мобільний додаток ПУМБ Online.
Відтепер в мобільному додатку Ви можете оплатити послуги Вашого постачальника без комісії. А створивши шаблон платежу Вам не доведеться щоразу вводити реквізити.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:58

колеги, вперше у ПУМБі зайшов під 500грн КБ :) якось з ресторанами пішла тема.
402,5 по кредитці - це максимум від суми 500 ? чи 500 чистими можна вивести ?
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:23

Комиссия в Пейхаб

Хотел попробовать оплатить коммуналку через Пейхаб. Зарегистрировался. Указано, что оплата коммуналки без комиссии. По факту в сумме к оплате комиссия 2% + 1 грн.. Как это понять? Ахметка мелкий жулик?
_Sergey
 
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