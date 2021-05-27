Aktus написав:

Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита.Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца.Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны.Но что там у них как - порой не понятно.Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.