velvet написав:Прислали такое напоминание: "інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні. Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст: "Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період. Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021. Деталі: https://pumb.ua/ib"
velvet написав:Прислали такое напоминание: "інформуємо, що дата Вашого обов’язкового платежу 30.05.2021, припадає на неробочі дні. Радимо внести мінімальний платіж грн. за Вашою кредитною карткою за три робочі дні до 30.05.2021."
А мне немного другой текст: "Нагадуємо, що по Вашій кредитній карті закінчується пільговий період. Щоб не сплачувати відсотки, потрібно сплатити Х грн до 18:00 30.05.2021. Деталі: https://pumb.ua/ib"
Заранее не написали погасить.
по-моему, этот "доя 18 30го" каждый месяц у них, могу ошибаться, но что-то такое уже читал, ну и вчера тоже пришло
Aktus написав:Рассрочки банк платит за вас, списывает он их сам из вашего кред. лимита. Но точный механизм/даты проводок этого мне незвестны, заметил лишь, что из-за того, что сумма платежа льготного периода обновляется утром раз в сутки, то проведение банком платежей по рассрочкам может на эту сумму влиять в течение месяца. Но с другой стороны, банк может ее рассчитывать заранее, т.к. суммы запланированных платежей ему известны. Но что там у них как - порой не понятно.
Поэтому получилось практическое правило - платить только сумму платежа льготного периода, которая указана самим банком. Логично - ближе к концу месяца. Спокойнее - 29-го, и 30-го перепроверить эту сумму, убедиться, что всё провелось и что сумма не выросла, а обнулилась.
29 апреля погасил всю сумму задолженности льготного периода, убедился что сумма к погашению обнулилась до конца дня - а 30-го обнаружил, что сумма увеличилась еще на 70+ грн. Оставил жалобу онлайн - объяснить откуда взялась дополнительная задолженность, естественно не смогли, "можем только зафиксировать жалобу". Пару дней назад отзвонились в духе "ой, мы тут увидели жалобу, будем разбираться". В общем, без жалобы в НБУ никто тут не чешется
Категории на июнь (Кредитная карта / Дебетовая карта): Категорія 1: харчування Супермаркети та продуктові магазини - 1/1 Кафе та фастфуди - 5/1 Ресторани - 5/1
Категорія 2: транспорт АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин - 2/1 Залізничні, автобусні білети та таксі - 5/1 Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) - 50/1
Категорія 3: турбота про дім Будівельні супермаркети - 3/1 Магазини краси, парфумів та побутової хімії - 4/1 Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) - 5/1
Категорія 4: краса та здоров’я Аптеки - 3/1 Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні - 4/1 Спортивні клуби - 5/1
Категорія 5: одяг та діти Одяг - 4/1 Взуття - 4/1 Магазини дитячих товарів та іграшок - 4/1
MASolomko написав:Ежемесячные платежи по рассрочке включаются в сумму обязательного платежа. Когда он будет внесён, то в графе "Обязательный платеж" будет написано, что внесено.
Так вот по мотивам чтения этой ветки и сложилось впечатление что гасить только "платеж льготного периода". Но он у меня МЕНЬШЕ чем месячный платеж по рассрочкам. А обязательный и того меньшею И, получается, туда внесли "не все" мои рассрочки. Спасибо за ответ, буду разбираться дальше.
В следующем месяце досчитают, как у меня - следите за обновлениями (в т.ч. в последний день - завтра). Сказок не бывает, сумма погашения льготного периода не может быть меньше суммы всех ежемесячных платежей по рассрочкам - именно сейчас, когда жирного кешбека, искажавшего картину до мая-месяца, уже нету.
Дякуємо за Вашу пропозицію! Заявка опрацьована ПУМБ. Сервіс додано для оплати рахунків в мобільний додаток ПУМБ Online. Відтепер в мобільному додатку Ви можете оплатити послуги Вашого постачальника без комісії. А створивши шаблон платежу Вам не доведеться щоразу вводити реквізити.
Хотел попробовать оплатить коммуналку через Пейхаб. Зарегистрировался. Указано, что оплата коммуналки без комиссии. По факту в сумме к оплате комиссия 2% + 1 грн.. Как это понять? Ахметка мелкий жулик?