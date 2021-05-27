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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 20:28
stas_rst написав:
колеги, вперше у ПУМБі зайшов під 500грн КБ
якось з ресторанами пішла тема.
402,5 по кредитці - це максимум від суми 500 ? чи 500 чистими можна вивести ?
Дякую!
Кончились 500 чистые... Ахметка терпит убытки
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Додано: Чет 27 тра, 2021 20:57
viewtopic.php?p=5228333#p5228333
_Sergey написав:
Хотел попробовать оплатить коммуналку через Пейхаб. Зарегистрировался. Указано, что оплата коммуналки без комиссии. По факту в сумме к оплате комиссия 2% + 1 грн.. Как это понять? Ахметка мелкий жулик?
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Додано: Чет 27 тра, 2021 21:00
stas_rst написав:
колеги, вперше у ПУМБі зайшов під 500грн КБ
якось з ресторанами пішла тема.
402,5 по кредитці - це максимум від суми 500 ? чи 500 чистими можна вивести ?
Дякую!
С чистыми всё. Рыжик поиздержался, а ещё чемоданы заносить в ОП чтобы под санкции не загреметь.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 22:05
pharus написав:
Сказок не бывает, сумма погашения льготного периода не может быть меньше суммы всех ежемесячных платежей по рассрочкам
Так все ежемесячные платежи по рассрочкам входят в ОМП, а ОМП входит в грейсовый платеж, который и отображается в ИБ.
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