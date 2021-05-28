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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3264326532663267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:28

  stas_rst написав:колеги, вперше у ПУМБі зайшов під 500грн КБ :) якось з ресторанами пішла тема.
402,5 по кредитці - це максимум від суми 500 ? чи 500 чистими можна вивести ?
Дякую!

Кончились 500 чистые... Ахметка терпит убытки :lol: !
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:57

  _Sergey написав:Хотел попробовать оплатить коммуналку через Пейхаб. Зарегистрировался. Указано, что оплата коммуналки без комиссии. По факту в сумме к оплате комиссия 2% + 1 грн.. Как это понять? Ахметка мелкий жулик?

viewtopic.php?p=5228333#p5228333
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:00

  stas_rst написав:колеги, вперше у ПУМБі зайшов під 500грн КБ :) якось з ресторанами пішла тема.
402,5 по кредитці - це максимум від суми 500 ? чи 500 чистими можна вивести ?
Дякую!


С чистыми всё. Рыжик поиздержался, а ещё чемоданы заносить в ОП чтобы под санкции не загреметь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:05

Re: ПУМБ

  pharus написав:Сказок не бывает, сумма погашения льготного периода не может быть меньше суммы всех ежемесячных платежей по рассрочкам

Так все ежемесячные платежи по рассрочкам входят в ОМП, а ОМП входит в грейсовый платеж, который и отображается в ИБ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:49

_Sergey, Ratatui Дякую. Значить, переходжу на 4 дні на Скунс під 4% за свої :) Кредитку зажали
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:27

  stas_rst написав:_Sergey, Ratatui Дякую. Значить, переходжу на 4 дні на Скунс під 4% за свої :) Кредитку зажали

Стас вы смотрите по сообщениям в Вайбер - Пумба там пишет сколько уже начисленно кишмиша с начала месяца. Если цыфирь станет = 500 (пумба показывает грязным) значит усе - карта на полку
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:32

Flamingo Дякую! Я саме з цієї причини (попив кави і побачив більше 470-ти) запитав зранку перед вихідними, бо уже впритик :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:11

Комуналка

Нарешті в ПУМБі вся комуналка доступна для оплати. 4 місяці знадобилося щоб додати компанію з вивозу сміття і 5 місяців - ОСББ. І на тому дякую))
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:49

  miltador написав:Нарешті в ПУМБі вся комуналка доступна для оплати. 4 місяці знадобилося щоб додати компанію з вивозу сміття і 5 місяців - ОСББ. І на тому дякую))

У меня наоборот - доступной для оплаты коммуналки становится меньше. Раньше не работала оплата Водоканала, а в этом месяце уже не работает и Теплоэнерго. По Водоканалу четвёртый месяц жду обратной связи. Наверное, ждать уже нечего... А оплату отопления и горячего водоснабжения просто удалили!
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:58

Извините за вопрос не по теме - не знаю, где спросить: Кто знает, какой МСС на internet-bilet.ua при покупке билетов на концерты?
_Sergey
 
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ПУМБ (32661)
28.05.2021 21:59
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