8 Як отримати cashback (кешбек)? (Для власників карт банку Monobank) У перший день кожного місяця, Monobank пропонує на вибір шість категорій покупок. З них можна вибрати дві, за які буде нараховуватися кешбек. Наша компанія відноситься до підкатегорії 7922, тобто наш MCC-код 7922 - Театральні продюсерські агентства. Тому в перший день місяця Ви можете вибрати категорію «Розваги», до якої належить наша категорія.
AleksD написав:Непоганий варіант категорій кешбеку на червень. Вагаюсь між 3 і 4, та скоріше за все оберу 3
Хорошо бы поделиться категориями на июнь
Так было же выше.
Категорія: харчування Кредитна картка Дебетова картка Супермаркети та продуктові магазини 1% 1% Кафе та фастфуди 5% 1% Ресторани 5% 1%
Категорія: транспорт АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин 2% 1% Залізничні, автобусні білети та таксі 5% 1% Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) 50% 1% Категорія: турбота про дім