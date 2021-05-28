RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3264326532663267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:59

  _Sergey написав:Извините за вопрос не по теме - не знаю, где спросить: Кто знает, какой МСС на internet-bilet.ua при покупке билетов на концерты?

https://internet-bilet.ua/uk/vopros-otvet
8 Як отримати cashback (кешбек)? (Для власників карт банку Monobank)
У перший день кожного місяця, Monobank пропонує на вибір шість категорій покупок. З них можна вибрати дві, за які буде нараховуватися кешбек. Наша компанія відноситься до підкатегорії 7922, тобто наш MCC-код 7922 - Театральні продюсерські агентства. Тому в перший день місяця Ви можете вибрати категорію «Розваги», до якої належить наша категорія.
klug
 
Повідомлень: 5765
З нами з: 18.08.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 01:07

Re: ПУМБ

Непоганий варіант категорій кешбеку на червень. Вагаюсь між 3 і 4, та скоріше за все оберу 3 8)
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 03.05.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:43

  AleksD написав:Непоганий варіант категорій кешбеку на червень. Вагаюсь між 3 і 4, та скоріше за все оберу 3 8)

Хорошо бы поделиться категориями на июнь :)
gonzo
 
Повідомлень: 213
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:46

  gonzo написав:
  AleksD написав:Непоганий варіант категорій кешбеку на червень. Вагаюсь між 3 і 4, та скоріше за все оберу 3 8)

Хорошо бы поделиться категориями на июнь :)

Хорошо бы читать не только последнюю страницу топика и тогда не надо будет просить о том что и так уже опубликовано ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6291
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:47

  gonzo написав:
  AleksD написав:Непоганий варіант категорій кешбеку на червень. Вагаюсь між 3 і 4, та скоріше за все оберу 3 8)

Хорошо бы поделиться категориями на июнь :)

Так было же выше.



Категорія: харчування Кредитна картка Дебетова картка
Супермаркети та продуктові магазини 1% 1%
Кафе та фастфуди 5% 1%
Ресторани 5% 1%

Категорія: транспорт
АЗС, автосервіс, станції технічного обслуговування автомобілів, магазини шин та автозапчастин 2% 1%
Залізничні, автобусні білети та таксі 5% 1%
Проїзд у метрополітені (окрім поповнення проїзного) 50% 1%
Категорія: турбота про дім

Будівельні супермаркети 3% 1%
Магазини краси, парфумів та побутової хімії 4% 1%
Комунальні платежі (через мобільний додаток ПУМБ Оnline) 5% 1%

Категорія: краса та здоров’я
Аптеки 3% 1%
Салони краси, медичні клініки в т.ч. стоматологічні 4% 1%
Спортивні клуби 5% 1%

Категорія: одяг та діти
Одяг 4% 1%
Взуття 4% 1%
Магазини дитячих товарів та іграшок 4% 1%

Категорія: хобі
Книжкові магазини, магазини канцтоварів 10% 1%
Магазини квітів та садівництва 10% 1%
Зоомагазини 15% 1%

https://retail.pumb.ua/service/arqum
rollo
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 20.10.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:48

rollo ,этож маевская.🤗.Коллеге AleksD где-то удалось раздобыть на июнь.
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 14.09.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:53

  Митяйка написав:rollo ,этож маевская.🤗

Та без разницы https://retail.pumb.ua/service/arquv
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 31.07.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:04

  ingtrans написав:
  Митяйка написав:rollo ,этож маевская.🤗

Та без разницы https://retail.pumb.ua/service/arquv

Да, и написано, что вознаграждение за июнь будет зачислено до 15 июня :D . В начале изменили месяц с мая на июнь, а в конце уже не удосужились изменить июнь на июль...
_Sergey
 
Повідомлень: 142
З нами з: 15.07.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3264326532663267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.