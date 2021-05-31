Додано: Вів 01 чер, 2021 15:25

kluychkooleg написав: подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия? подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?

Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь. Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер