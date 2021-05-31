ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:43
v57 написав:
о, а я и не только я, спрашивался
и зечем мне этот поднятый лимит по окончанию
а вот зачем
Цэ пастка !
Ferlakur
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:49
Ferlakur написав:
Или шото знали?
Знали.
Напомните. Если тянуть с карты всеМОЖУ сторонним сервисом, то комиссии же нет сейчас?
MASolomko
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:57
MASolomko написав: Ferlakur написав:
Или шото знали?
Знали.
Напомните. Если тянуть с карты всеМОЖУ сторонним сервисом, то комиссии же нет сейчас?
так есть же вроде, куда ей деться-то?
clash
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:03
Зимой здесь писали, что по всеМОЖУ её нет в отличии от всеКАРТКА. Запамятовал...
MASolomko
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:09
MASolomko написав:
Зимой здесь писали, что по всеМОЖУ её нет в отличии от всеКАРТКА. Запамятовал...
Зимой точно не было комиссии
velvet
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:13
подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?
kluychkooleg
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:14
MASolomko написав:
:arrow: Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 01.06.2021 по 30.08.2021
(с)
retail.pumb.ua
, в самом внизу страницы...
ПУМБа!!!
Давай уже тогда и КБ 10% за коммуналку. Будь последовательным!!!
BVA1
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:25
kluychkooleg написав:
подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?
Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.
Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь
. Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер
Востаннє редагувалось
Flamingo
в Вів 01 чер, 2021 15:30, всього редагувалось 4 разів.
Flamingo
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:25
BVA1 написав: MASolomko написав:
:arrow: Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 01.06.2021 по 30.08.2021
(с)
retail.pumb.ua
, в самом внизу страницы...
ПУМБа!!!
Давай уже тогда и КБ 10% за коммуналку. Будь последовательным!!!
та лишь бы имеющийся не пофиксили, учитывая нынешний тренд.
clash
Повідомлень: 497
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:34
По поводу присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания - горячка ответила - этого договора нет у старых карт,времен банка Ренессанс
THB
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