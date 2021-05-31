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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32703271327232733274>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:43

  v57 написав:о, а я и не только я, спрашивался
и зечем мне этот поднятый лимит по окончанию
а вот зачем :)

Цэ пастка ! :shock:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:49

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Или шото знали? :)
Знали.

Напомните. Если тянуть с карты всеМОЖУ сторонним сервисом, то комиссии же нет сейчас?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:57

  MASolomko написав:
  Ferlakur написав:Или шото знали? :)
Знали.

Напомните. Если тянуть с карты всеМОЖУ сторонним сервисом, то комиссии же нет сейчас?

так есть же вроде, куда ей деться-то?
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:03

Re: ПУМБ

Зимой здесь писали, что по всеМОЖУ её нет в отличии от всеКАРТКА. Запамятовал...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:09

  MASolomko написав:Зимой здесь писали, что по всеМОЖУ её нет в отличии от всеКАРТКА. Запамятовал...

Зимой точно не было комиссии
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:13

подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:14

  MASolomko написав::arrow: Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 01.06.2021 по 30.08.2021
(с) retail.pumb.ua, в самом внизу страницы...

ПУМБа!!!
Давай уже тогда и КБ 10% за коммуналку. Будь последовательным!!!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:25

  kluychkooleg написав:подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?

Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.
Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь ;). Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 01 чер, 2021 15:30, всього редагувалось 4 разів.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:25

  BVA1 написав:
  MASolomko написав::arrow: Спеціальна пропозиція від ПУМБ «Зняття готівки та перекази по кредитній картці без переплат» у період з 01.06.2021 по 30.08.2021
(с) retail.pumb.ua, в самом внизу страницы...

ПУМБа!!!
Давай уже тогда и КБ 10% за коммуналку. Будь последовательным!!!

та лишь бы имеющийся не пофиксили, учитывая нынешний тренд. :cry:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:34

Re: ПУМБ

По поводу присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания - горячка ответила - этого договора нет у старых карт,времен банка Ренессанс
THB
 
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