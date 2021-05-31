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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3271327232733274> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 837 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 229 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 837 Додано: Вів 01 чер, 2021 15:41 Flamingo написав: kluychkooleg написав: подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия? подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?

Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.

Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь . Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь. Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер



Вайбер есть, не пойму, куда эту ссылку засовывать И онлайн зачисление средств на эту кредитку без комиссии? Вайбер есть, не пойму, куда эту ссылку засовыватьИ онлайн зачисление средств на эту кредитку без комиссии? Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 01 чер, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз. kluychkooleg Повідомлень: 905 З нами з: 30.12.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 15:44 THB написав: По поводу присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания - горячка ответила - этого договора нет у старых карт,времен банка Ренессанс По поводу присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания - горячка ответила - этого договора нет у старых карт,времен банка Ренессанс



Як бути з новими картками? Як бути з новими картками? V2 4 Повідомлень: 7082 З нами з: 03.07.09 Подякував: 263 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 15:44 unknownurl написав: Ромасик написав: Tegularius написав: Арендую временами самокаты Болт, это какая категория по кэш-беку? Думал, что такси, но почему-то в выписке по карте выбило "спорт и фитнесс". Арендую временами самокаты Болт, это какая категория по кэш-беку? Думал, что такси, но почему-то в выписке по карте выбило "спорт и фитнесс".

Последний раз когда пользовался самокатами было именно 4121 (да, такси). Может с этого момента что-то изменилось, не спорю. Последний раз когда пользовался самокатами было именно 4121 (да, такси). Может с этого момента что-то изменилось, не спорю.

нет, в этом году 4121 не было. Раньше платил МС идеи, то было чтото типа 5894. Перешел на алкину визу, стало 7999. Совпадение?

Сегодня скунс тоже распознал спорт. нет, в этом году 4121 не было. Раньше платил МС идеи, то было чтото типа 5894. Перешел на алкину визу, стало 7999. Совпадение?Сегодня скунс тоже распознал спорт. Ромасик Повідомлень: 2048 З нами з: 30.03.15 Подякував: 409 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 15:52 kluychkooleg написав: Flamingo написав: kluychkooleg написав: подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия? подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?

Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.

Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь . Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят.Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь. Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер



Вайбер есть, не пойму, куда эту ссылку засовывать И онлайн зачисление средств на эту кредитку без комиссии? Вайбер есть, не пойму, куда эту ссылку засовыватьИ онлайн зачисление средств на эту кредитку без комиссии?

Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так?

По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24 Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так?По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24 Flamingo 1

Повідомлень: 6325 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1665 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 15:55 Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было. Сделал ещё несколько платежей вечером - сумма продолжила начисляться с того значения, которое последнее было утром. Таким образом, несколько самых жирных утренних платежей (а я с них начинал) пропущены, согласно этой сумме. Они потом посчитают правильно, или надо поддержку теребить уже сейчас? M-Audio Повідомлень: 2233 З нами з: 23.03.11 Подякував: 393 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 16:03 M-Audio написав: Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было. Сделал ещё несколько платежей вечером - сумма продолжила начисляться с того значения, которое последнее было утром. Таким образом, несколько самых жирных утренних платежей (а я с них начинал) пропущены, согласно этой сумме. Они потом посчитают правильно, или надо поддержку теребить уже сейчас? Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было. Сделал ещё несколько платежей вечером - сумма продолжила начисляться с того значения, которое последнее было утром. Таким образом, несколько самых жирных утренних платежей (а я с них начинал) пропущены, согласно этой сумме. Они потом посчитают правильно, или надо поддержку теребить уже сейчас?

У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам Flamingo 1

Повідомлень: 6325 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1665 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 16:04 V2 написав: THB написав: По поводу присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания - горячка ответила - этого договора нет у старых карт,времен банка Ренессанс По поводу присоединения к Договору комплексного банковского обслуживания - горячка ответила - этого договора нет у старых карт,времен банка Ренессанс



Як бути з новими картками? Як бути з новими картками?

А шо з новими? З новими все нормально має бути. А шо з новими? З новими все нормально має бути. Ferlakur Повідомлень: 3934 З нами з: 14.10.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 16:08 Ромасик написав: нет, в этом году 4121 не было. Раньше платил МС идеи, то было чтото типа 5894. Перешел на алкину визу, стало 7999. Совпадение?

Сегодня скунс тоже распознал спорт. нет, в этом году 4121 не было. Раньше платил МС идеи, то было чтото типа 5894. Перешел на алкину визу, стало 7999. Совпадение?Сегодня скунс тоже распознал спорт.

Ну не было, так не было. Наверное, я на такси катался Ну не было, так не было. Наверное, я на такси катался unknownurl Повідомлень: 568 З нами з: 01.10.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 16:09 Flamingo написав: Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так?

По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24 Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так?По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24



Еще раз спасибо. Ждите 100 гривень. Вроде завтра получу с утра. До этого в ПУМБ у меня была карта только в фунтах стерлингов - единственный банк, в котором оказались нормальные условия по фунтам. Еще раз спасибо. Ждите 100 гривень. Вроде завтра получу с утра. До этого в ПУМБ у меня была карта только в фунтах стерлингов - единственный банк, в котором оказались нормальные условия по фунтам. kluychkooleg Повідомлень: 905 З нами з: 30.12.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 чер, 2021 16:13 Вільних в євро в Ахметбая вженема? Квесторе_поверніться Повідомлень: 37486 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1884 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3271327232733274> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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