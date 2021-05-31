kluychkooleg написав:подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?
Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят. Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь . Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер
Вайбер есть, не пойму, куда эту ссылку засовывать И онлайн зачисление средств на эту кредитку без комиссии?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 01 чер, 2021 15:44, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:подскажите, какая карта в ПУМБ удобна для оплаты коммуналки и какие там условия?
Кредитная карта всеМожу. Если платить нею начисляют 5% грязными. Максимум 500 грн. грязными в месяц. Но условия меняются в худшую сторону. Зимой было чистыми. Плюс была одна акция которая уже не работает, дававшая еще 10% чистыми но на сумму до 300 кэшбека. По дебетовой карте - всеКарта кэшбек, если нею платить, будет только 1%. И да обязательное условие - платить комуналь надо только через приложение Пумба. Сторонние сервисы не катят. Еще один лайфхак можно воспользоваться рефкой одного из форумчан и тогда за оформление карты вы и он получите по 100 грн. Но я помню что вы за реыками не ганяетесь . Но на всякий случай я оставлю свою чтоб не искать - вдруг пригодится - v.pumb.ua/bcrLzd - для ссылки нужен вайбер
Вайбер есть, не пойму, куда эту ссылку засовывать И онлайн зачисление средств на эту кредитку без комиссии?
Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так? По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24
Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было. Сделал ещё несколько платежей вечером - сумма продолжила начисляться с того значения, которое последнее было утром. Таким образом, несколько самых жирных утренних платежей (а я с них начинал) пропущены, согласно этой сумме. Они потом посчитают правильно, или надо поддержку теребить уже сейчас?
M-Audio написав:Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было. Сделал ещё несколько платежей вечером - сумма продолжила начисляться с того значения, которое последнее было утром. Таким образом, несколько самых жирных утренних платежей (а я с них начинал) пропущены, согласно этой сумме. Они потом посчитают правильно, или надо поддержку теребить уже сейчас?
У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам
Flamingo написав:Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так? По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24
Еще раз спасибо. Ждите 100 гривень. Вроде завтра получу с утра. До этого в ПУМБ у меня была карта только в фунтах стерлингов - единственный банк, в котором оказались нормальные условия по фунтам.