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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3271327232733274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:27

  Квесторе_поверніться написав:Вільних в євро в Ахметбая вженема? :(

тоже евро из депозитов полностью пропало
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:35

  kluychkooleg написав:
  Flamingo написав:Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так?
По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24


Еще раз спасибо. Ждите 100 гривень. Вроде завтра получу с утра. До этого в ПУМБ у меня была карта только в фунтах стерлингов - единственный банк, в котором оказались нормальные условия по фунтам.

Там еще смотрите - чтобы иметь кэшбек по комунали надо выбрать категорию соответствующую. Она выбирается тоже в вабере. Сразу после получения карты - кабинета для выбора в вайбере категории может не быть. Он приходит чуть попозже. И еще момент для получения 100 грн. по рефке если я не ошибаюсь надо будет сделать какую-то расходную операцию. В принипе оплата комуналя сойдет ;)
Flamingo
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  #<1 ... 3271327232733274
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ПУМБ (32731)
01.06.2021 17:27
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