kluychkooleg написав: Flamingo написав:
Ну вот я в телефоне попробовал перейти по ссылке - открывается вайбер. У вас не так?
По кредитке зачисление бесплатно что СЭП, что р2р. Но рекомендую тянуть сумму местной аппкой. Проводится тем же днем. Кроме того можно пополнять почти мгновенно карту с привата. Бесплатно за свои. Зачисление тоже мгновенное. Делается через приват24
Еще раз спасибо. Ждите 100 гривень. Вроде завтра получу с утра. До этого в ПУМБ у меня была карта только в фунтах стерлингов - единственный банк, в котором оказались нормальные условия по фунтам.
Там еще смотрите - чтобы иметь кэшбек по комунали надо выбрать категорию соответствующую. Она выбирается тоже в вабере. Сразу после получения карты - кабинета для выбора в вайбере категории может не быть. Он приходит чуть попозже. И еще момент для получения 100 грн. по рефке если я не ошибаюсь надо будет сделать какую-то расходную операцию. В принипе оплата комуналя сойдет