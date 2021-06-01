Oberon написав: На горячке сообщили, что сейчас проблемы с переводами чз аппку Пумба и надо пробовать позже. Видать, все кинулись выводить кредитные под акцию, система не выдерживает На горячке сообщили, что сейчас проблемы с переводами чз аппку Пумба и надо пробовать позже. Видать, все кинулись выводить кредитные под акцию, система не выдерживает

Может так и есть. Мне вот просто интересно: а какой резон ПУМБе так раздавать на халяву свои деньги? Вот тупо взять и выдать ликвидности не один миллиард. Ясно же, как божий день, что сразу же снимут все кредитные и куда-то их зарядят вне банка. Может Ахмет так стимулирует курс доллара поднимать? Типа нате вам денег без процентов на 62 дня, только сходите баксов нагребите, чтобы курс дальше не падал. Ему, как экспортеру, это выгодно. Хотя тут объемов конечно кот наплакал. Так с чего бы вдруг такой аттракцион невиданной щедрости?