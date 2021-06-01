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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 19:52
а напомните плиз, рассрочки же при акции с шаровым снятием остаются? погашать нужно будет не N = "лимит", а K = "Лимит минус рассрочки" ?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:12
yuri_m написав:
Ответ не зачтен. В задаче условие было не разрывать вложение.
1. Кто поставил такую задачу и зачем? В чём логика? Положить на 3 мес. на неразрывный депо?
Вы хотите и рыбку съесть, и на х.. не сесть?
2. Что мешает держать на текущем под 10% годовых со свободным доступом?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:13
yuri_m написав:
К чему эти сопли жевать "если, да кабы".
Так это Вы жуете и придумываете какие-то причины, которые Вам мешают использовать кредитные деньги 4 месяца, в то время как нужно придумывать способы, как их оптимальным образом использовать.
yuri_m написав:
В задаче условие было не разрывать вложение.
Так не разрывайте. Говорят же Вам: оставьте мизер кредитных денег и не трогайте остальные, сколько там у Вас их есть на том ресурсе, куда Вы их положили почти на 4 месяца.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:13
yuri_m написав: Oberon написав:
На горячке сообщили, что сейчас проблемы с переводами чз аппку Пумба и надо пробовать позже. Видать, все кинулись выводить кредитные под акцию, система не выдерживает
Может так и есть. Мне вот просто интересно: а какой резон ПУМБе так раздавать на халяву свои деньги? Вот тупо взять и выдать ликвидности не один миллиард. Ясно же, как божий день, что сразу же снимут все кредитные и куда-то их зарядят вне банка. Может Ахмет так стимулирует курс доллара поднимать? Типа нате вам денег без процентов на 62 дня, только сходите баксов нагребите, чтобы курс дальше не падал. Ему, как экспортеру, это выгодно. Хотя тут объемов конечно кот наплакал. Так с чего бы вдруг такой аттракцион невиданной щедрости?
походу схема рассчитана на то, что народ деньги потратит, а вот вернуть в срок смогут далеко не все - а там уже % по-взрослому.
наверное, много гривны в банке, могут себе позволить.
по поводу курса - Вы динамику цен на железную руду видели? курсовые разницы отдыхают
экспортеры зарабатывают не на курсе.
возможно ликвидность - как раз следствие
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:16
ingtrans написав:
Так не разрывайте. Говорят же Вам: оставьте мизер кредитных денег и не трогайте остальные, сколько там у Вас их есть на том ресурсе, куда Вы их положили почти на 4 месяца.
yuri_m написав:
В задаче условие было не разрывать вложение.
На крайний случай оформить Red Cash в Альфе и загаситься кредитными заплатив ничтожный процент за 1 день использования кредитных (0,07%, если быть точным).
yuri_m написав:
Короче на словах все сильно умные. А как поставишь конкретную задачу с конкретными же условиями - так сразу и языки в задницу! И начинаются сказки "вот кролика нет в шляпе, а вот он уже есть".
Ваши задачи, скажем так, немного странные. Ну да ладно. Я Вам подкинул вариант с Red Cash, дальше думайте сами.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:35
Найцікавіше те, що схему детально і не раз розписували ще взимку. Валютний експерт, що тоді її не зрозумів, що тепер, але буде вперто флудити до кінця акції, так нею і не скориставшись.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:36
Краще штовхнути з ПУМБи чи потягнути кимось?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:39
V2 написав:
Краще штовхнути з ПУМБи чи потягнути кимось?
З ПУМБи тільки штовхати.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:54
stas_rst написав: посетитель написав:
это всё хорошо, но оно говорят в грейс не попадает
Читаємо і розслабляємось "Що означає зняття готівки та перекази коштів без переплат?
Все просто, дані операції, здійснені впродовж періоду дії пропозиції, будуть входити в пільговий період. Це означає, що протягом цього періоду не будуть нараховуватися відсотки на використану суму кредитного ліміту, за умови внесення щомісячно до платіжної дати всієї суми заборгованості за попередні розрахункові періоди.
Пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 01.06.2021 по 30.08.2021."
спасибо за разъяснение.Лень было искать ) Помню что с апреля не входило.ясейчас опять насколько понимаю входит.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 22:39
посетитель написав: stas_rst написав: посетитель написав:
это всё хорошо, но оно говорят в грейс не попадает
Читаємо і розслабляємось "Що означає зняття готівки та перекази коштів без переплат?
Все просто, дані операції, здійснені впродовж періоду дії пропозиції, будуть входити в пільговий період. Це означає, що протягом цього періоду не будуть нараховуватися відсотки на використану суму кредитного ліміту, за умови внесення щомісячно до платіжної дати всієї суми заборгованості за попередні розрахункові періоди.
Пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 01.06.2021 по 30.08.2021."
спасибо за разъяснение.Лень было искать ) Помню что с апреля не входило.ясейчас опять насколько понимаю входит.
Если сейчас послать весь лимит, то к концу месяца надо карту выводить в ноль?
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