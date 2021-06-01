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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:44
Щось забато тут бажаючих на роль Коваля...
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stryzhko
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Додано: Вів 01 чер, 2021 23:32
V2 написав:
Краще штовхнути з ПУМБи чи потягнути кимось?
З кредитки - як Вам зручніше. З дебетки - лише штовхати.
2XL написав:
Если сейчас послать весь лимит, то к концу месяца надо карту выводить в ноль?
До 30.07 погасити усе, що буде витрачено/виведено у цьому місяці.
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klug
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Додано: Сер 02 чер, 2021 01:12
ребята, а где официальные условия?
а в кассе тоже можно снимать?
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uaprofi
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Додано: Сер 02 чер, 2021 06:50
для инфо - тянучка ПУМБ в 10 вечера уже не попадет при погашении льготного периода в этот день.
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Shaman
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Додано: Сер 02 чер, 2021 07:31
klug
klug написав: V2 написав:
Краще штовхнути з ПУМБи чи потягнути кимось?
З кредитки - як Вам зручніше. З дебетки - лише штовхати.
, вчера спрашивал здесь:
clash написав: MASolomko написав:
...Если тянуть с карты всеМОЖУ сторонним сервисом, то комиссии же нет сейчас?
так есть же вроде, куда ей деться-то?
Вчера до сего три раза тянул с всеМОЖУ. Сегодня одна из этих операций провелась, комиссии напротив этой операции в веб-версии банкинга не обнаружил.
В тарифах по карте как пишется этот пункт условий касательно "тянучки"?
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MASolomko
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Додано: Сер 02 чер, 2021 07:59
Коллеги, СЭП же с ВСЕМожу платный, ничего не поменялось?
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ВIВ
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:07
ВIВ написав:
Коллеги, СЭП же с ВСЕМожу платный, ничего не поменялось?
Не поменялось - манисеньдьте!
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Flamingo
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:22
в этом месяце кешбечная ВсеМожу очень привлекательная! Дают ли ее неоф трудоустроенным или работающим самим на себя или что говорить, если хочешь ее получить?)
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nnallex
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:32
а покупка валюты в пумб онлайн , за кредитные , бесплатно ?
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lamal
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:35
lamal
Вам слить их придётся раньше, чем успеете хотя бы отбить разницу покупки-продажи валюты)
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idealstorm
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