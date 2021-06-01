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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3277327832793280>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:44

Re: ПУМБ

Щось забато тут бажаючих на роль Коваля...
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:32

  V2 написав:Краще штовхнути з ПУМБи чи потягнути кимось?

З кредитки - як Вам зручніше. З дебетки - лише штовхати.

  2XL написав:Если сейчас послать весь лимит, то к концу месяца надо карту выводить в ноль?

До 30.07 погасити усе, що буде витрачено/виведено у цьому місяці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 01:12

ребята, а где официальные условия?
а в кассе тоже можно снимать?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 06:50

Re: ПУМБ

для инфо - тянучка ПУМБ в 10 вечера уже не попадет при погашении льготного периода в этот день.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 07:31

Re: ПУМБ

  klug написав:
  V2 написав:Краще штовхнути з ПУМБи чи потягнути кимось?

З кредитки - як Вам зручніше. З дебетки - лише штовхати.
klug, вчера спрашивал здесь:
  clash написав:
  MASolomko написав:...Если тянуть с карты всеМОЖУ сторонним сервисом, то комиссии же нет сейчас?

так есть же вроде, куда ей деться-то?
Вчера до сего три раза тянул с всеМОЖУ. Сегодня одна из этих операций провелась, комиссии напротив этой операции в веб-версии банкинга не обнаружил.

В тарифах по карте как пишется этот пункт условий касательно "тянучки"?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 07:59

Коллеги, СЭП же с ВСЕМожу платный, ничего не поменялось?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:07

  ВIВ написав:Коллеги, СЭП же с ВСЕМожу платный, ничего не поменялось?

Не поменялось - манисеньдьте! :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:22

Re: ПУМБ

в этом месяце кешбечная ВсеМожу очень привлекательная! Дают ли ее неоф трудоустроенным или работающим самим на себя или что говорить, если хочешь ее получить?)
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:32

Re: ПУМБ

а покупка валюты в пумб онлайн , за кредитные , бесплатно ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:35

lamal
Вам слить их придётся раньше, чем успеете хотя бы отбить разницу покупки-продажи валюты)
idealstorm
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