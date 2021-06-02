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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3278327932803281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:38

  clash написав:
  Игорь Алексеевич написав:а на вайбер пришли категории кэшбека по кредитке?
их там самому смотреть надо. в разделе "мої пропозиції"

спасибо
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:07

  clash написав:
  Игорь Алексеевич написав:а на вайбер пришли категории кэшбека по кредитке?
их там самому смотреть надо. в разделе "мої пропозиції"

Приходит сообщение "что пора выбрать категории", если с первого числа не выбрать.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:18

Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:47

Re: ПУМБ

ruvex написав:
  clash написав:
  Игорь Алексеевич написав:а на вайбер пришли категории кэшбека по кредитке?
их там самому смотреть надо. в разделе "мої пропозиції"

Приходит сообщение "что пора выбрать категории", если с первого числа не выбрать.
Не всегда, у меня категория выбрана, но сообщение тоже пришло.
В прошлом месяце категорию не выбрал и сообщение не пришло
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:31

Киевский "Мастер-ЗОО" ТРЦ «Gulliver» идет как MCC 4215: Услуги курьера – по воздуху и на земле.
Обманьщеги :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:37

  stas_rst написав:
  посетитель написав:это всё хорошо, но оно говорят в грейс не попадает

Читаємо і розслабляємось :)
"Що означає зняття готівки та перекази коштів без переплат?

Все просто, дані операції, здійснені впродовж періоду дії пропозиції, будуть входити в пільговий період. Це означає, що протягом цього періоду не будуть нараховуватися відсотки на використану суму кредитного ліміту, за умови внесення щомісячно до платіжної дати всієї суми заборгованості за попередні розрахункові періоди.

Пільгова процентна ставка застосовується для операцій, здійснених у період з 01.06.2021 по 30.08.2021."

А где читать? Дайте ссылку, пожалуйста.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:48

Re: ПУМБ

https://retail.pumb.ua/credit/can-all
Внизу сторінки після «ми відповідаємо на ваші запитання»
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:27

Я правильно понимаю, что в текущих реалиях никакого смысла в бесплатной рассрочке на 3 месяца нет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:49

  ВIВ написав:Я правильно понимаю, что в текущих реалиях никакого смысла в бесплатной рассрочке на 3 месяца нет?

Є сенс підключити у серпні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:36

  ВIВ написав:Я правильно понимаю, что в текущих реалиях никакого смысла в бесплатной рассрочке на 3 месяца нет?


как по мне - есть, не нужно на стыке погашать весь кредлимит
cohan
 
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  #<1 ... 3278327932803281
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