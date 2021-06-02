ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:38
clash написав: Игорь Алексеевич написав:
а на вайбер пришли категории кэшбека по кредитке?
их там самому смотреть надо. в разделе "мої пропозиції"
спасибо
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 5287
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 574 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 02 чер, 2021 17:07
clash написав: Игорь Алексеевич написав:
а на вайбер пришли категории кэшбека по кредитке?
их там самому смотреть надо. в разделе "мої пропозиції"
Приходит сообщение "что пора выбрать категории", если с первого числа не выбрать.
ruvex
Повідомлень: 10835
З нами з: 03.11.08
Подякував: 832 раз.
Подякували: 2495 раз.
Профіль
1
6
2
Додано: Сер 02 чер, 2021 17:18
Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37502
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 чер, 2021 18:47
ruvex написав: clash написав: Игорь Алексеевич написав:
а на вайбер пришли категории кэшбека по кредитке?
их там самому смотреть надо. в разделе "мої пропозиції"
Приходит сообщение "что пора выбрать категории", если с первого числа не выбрать.
Не всегда, у меня категория выбрана, но сообщение тоже пришло.
В прошлом месяце категорию не выбрал и сообщение не пришло
unknownurl
Повідомлень: 573
З нами з: 01.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:31
Киевский "Мастер-ЗОО" ТРЦ «Gulliver» идет как MCC 4215: Услуги курьера – по воздуху и на земле.
Обманьщеги
ВIВ
Повідомлень: 187
З нами з: 03.02.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:48
https://retail.pumb.ua/credit/can-all
Внизу сторінки після «ми відповідаємо на ваші запитання»
stas_rst
Повідомлень: 1427
З нами з: 27.02.19
Подякував: 555 раз.
Подякували: 291 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:27
Я правильно понимаю, что в текущих реалиях никакого смысла в бесплатной рассрочке на 3 месяца нет?
ВIВ
Повідомлень: 187
З нами з: 03.02.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:49
ВIВ написав:
Я правильно понимаю, что в текущих реалиях никакого смысла в бесплатной рассрочке на 3 месяца нет?
Є сенс підключити у серпні.
klug
Повідомлень: 5780
З нами з: 18.08.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 757 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:36
ВIВ написав:
Я правильно понимаю, что в текущих реалиях никакого смысла в бесплатной рассрочке на 3 месяца нет?
как по мне - есть, не нужно на стыке погашать весь кредлимит
cohan
Повідомлень: 1819
З нами з: 27.09.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 134 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему