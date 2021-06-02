Доброї ночі. Перепост з мінфіну: https://minfin.com.ua/company/pumb/revi ... /#comments Тут ніби ще не було про це. За оплату комуналки через моб. додаток - відповідь банку: "в мобильном приложении ПУМБ online при оплате коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона, перевод с карты на карту комиссия не снимается, но эти транзакции относятся к снятию наличных средств"... Зараз акція, все в грейсі, а в квітні-травні акції ж не було, і що, ці операції не в грейсі? Щось не віриться.
alibob написав:Доброї ночі. Перепост з мінфіну: https://minfin.com.ua/company/pumb/revi ... /#comments Тут ніби ще не було про це. За оплату комуналки через моб. додаток - відповідь банку: "в мобильном приложении ПУМБ online при оплате коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона, перевод с карты на карту комиссия не снимается, но эти транзакции относятся к снятию наличных средств"... Зараз акція, все в грейсі, а в квітні-травні акції ж не було, і що, ці операції не в грейсі? Щось не віриться.
Платил ранее через ПУМБ online много раз коммуналку без комиссии и все транзакции были в грейсе. Перевод с карты на карту, после зимней акции и до текущей, был без комиссии, но в грейс не попадал.
alibob написав:Доброї ночі. Перепост з мінфіну: https://minfin.com.ua/company/pumb/revi ... /#comments Тут ніби ще не було про це. За оплату комуналки через моб. додаток - відповідь банку: "в мобильном приложении ПУМБ online при оплате коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона, перевод с карты на карту комиссия не снимается, но эти транзакции относятся к снятию наличных средств"... Зараз акція, все в грейсі, а в квітні-травні акції ж не було, і що, ці операції не в грейсі? Щось не віриться.
Очевидно офпред десь відлучився за кавою, замість нього якато обізяна сіла за клавіатуру.