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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3279328032813282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:02

господа а можно в рамках акции переводить с "всё можу" на "всё карту"?
uaprofi
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uaprofi
why not?
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:28

Re: ПУМБ

Доброї ночі.
Перепост з мінфіну: https://minfin.com.ua/company/pumb/revi ... /#comments
Тут ніби ще не було про це.
За оплату комуналки через моб. додаток - відповідь банку:
"в мобильном приложении ПУМБ online при оплате коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона, перевод с карты на карту комиссия не снимается, но эти транзакции относятся к снятию наличных средств"...
Зараз акція, все в грейсі, а в квітні-травні акції ж не було, і що, ці операції не в грейсі? Щось не віриться.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:47

а снятие нала с кредитки через "покупку с наличными" (т.е. когда покупаешь например на окко хотдог и просишь снять с карты 500 грн.) тоже подпадает под акцию и будет в льготном периоде?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 01:13

  alibob написав:Доброї ночі.
Перепост з мінфіну: https://minfin.com.ua/company/pumb/revi ... /#comments
Тут ніби ще не було про це.
За оплату комуналки через моб. додаток - відповідь банку:
"в мобильном приложении ПУМБ online при оплате коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона, перевод с карты на карту комиссия не снимается, но эти транзакции относятся к снятию наличных средств"...
Зараз акція, все в грейсі, а в квітні-травні акції ж не було, і що, ці операції не в грейсі? Щось не віриться.


Платил ранее через ПУМБ online много раз коммуналку без комиссии и все транзакции были в грейсе.
Перевод с карты на карту, после зимней акции и до текущей, был без комиссии, но в грейс не попадал.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 05:34

  alibob написав:Доброї ночі.
Перепост з мінфіну: https://minfin.com.ua/company/pumb/revi ... /#comments
Тут ніби ще не було про це.
За оплату комуналки через моб. додаток - відповідь банку:
"в мобильном приложении ПУМБ online при оплате коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона, перевод с карты на карту комиссия не снимается, но эти транзакции относятся к снятию наличных средств"...
Зараз акція, все в грейсі, а в квітні-травні акції ж не було, і що, ці операції не в грейсі? Щось не віриться.

Очевидно офпред десь відлучився за кавою, замість нього якато обізяна сіла за клавіатуру.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 3279328032813282
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