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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:22
Квесторе_поверніться написав:
Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.
Ахтунг!!! Ренесансівська кредитка ВСеможу не бере участь в аХції.
Кум все повернув взад. ПрОцент обіцяли сторнувати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 чер, 2021 11:28
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:
Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.
Ахтунг!!! Ренесансівська кредитка ВСеможу не бере участь в аХції.
Кум все повернув взад. ПрОцент обіцяли сторнувати.
значит таки соответствует документам что на сайте пишут
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cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 13:06
Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?
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2XL
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Додано: Чет 03 чер, 2021 13:16
2XL написав:
Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?
Разница есть. Если надо срочно только тянуть. Проводится обычно тем же днем. Естественно если тянуть в светлое время суток. По вечерам не толкал
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:35
Flamingo написав: M-Audio написав:
Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было.
У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам
Увы, нет. Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.
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M-Audio
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