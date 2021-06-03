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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3280328132823283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 837
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
229
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:22

  Квесторе_поверніться написав:Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.

Ахтунг!!! Ренесансівська кредитка ВСеможу не бере участь в аХції.
Кум все повернув взад. ПрОцент обіцяли сторнувати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.

Ахтунг!!! Ренесансівська кредитка ВСеможу не бере участь в аХції.
Кум все повернув взад. ПрОцент обіцяли сторнувати.


значит таки соответствует документам что на сайте пишут :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:06

Re: ПУМБ

Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:16

  2XL написав:Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?

Разница есть. Если надо срочно только тянуть. Проводится обычно тем же днем. Естественно если тянуть в светлое время суток. По вечерам не толкал
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:35

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было.

У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам ;)
Увы, нет. Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.
M-Audio
 
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  #<1 ... 3280328132823283
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