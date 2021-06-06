Додано: Нед 06 чер, 2021 19:37

В продолжение темы. Я вчера и сегодня платил коммуналь. За два дня 14 платежей (10 вчера и 4 сегодня). Платил утром около 8. Во время оплаты в вайбер приходили только сообщения о списании денег. О кэшбеке ни слова. С часу дня сегодня с периодичностью в 15-20 минут стали падать кэшбечные. За два часа упало 10 штук (8 вчерашних и 2 сегодняшних). Потом пауза и в 8 часов вечера еще два. Двух пока нет. В сообщениях сумма кэшбека идет нарастающим итогом в том порядке как приходят мессаги, а не в том порядке как платилось. В общем вижу что пумбу колбасит эти выходные