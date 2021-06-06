|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:28
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:
Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.
Ахтунг!!! Ренесансівська кредитка ВСеможу не бере участь в аХції.
Кум все повернув взад. ПрОцент обіцяли сторнувати.
значит таки соответствует документам что на сайте пишут
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1873
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:06
Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3579
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:16
2XL написав:
Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?
Разница есть. Если надо срочно только тянуть. Проводится обычно тем же днем. Естественно если тянуть в светлое время суток. По вечерам не толкал
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1688 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:35
Flamingo написав: M-Audio написав:
Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было.
У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам
Увы, нет. Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2243
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:28
M-Audio написав: Flamingo написав: M-Audio написав:
Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было.
У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам
Увы, нет. Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.
эта застопоренность с очередями проявляется в любое время суток - как ночью после ноля, так и днем,
лучше делать по одной и дожидаться отстука вайбера, затем следующий
+ может по какому-то комуналю кешбек и не положен?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1873
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:35
cohan написав:
+ может по какому-то комуналю кешбек и не положен?
С таким не встречался, да и сообщения-то пришли с суммой кэшбэка для каждой операции. Неправильно посчитана только общая "предварительная сумма".
Знал бы - дожидался ответа от вайбера. Коммуналка, время оплаты не критично.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2243
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 чер, 2021 19:37
В продолжение темы. Я вчера и сегодня платил коммуналь. За два дня 14 платежей (10 вчера и 4 сегодня). Платил утром около 8. Во время оплаты в вайбер приходили только сообщения о списании денег. О кэшбеке ни слова. С часу дня сегодня с периодичностью в 15-20 минут стали падать кэшбечные. За два часа упало 10 штук (8 вчерашних и 2 сегодняшних). Потом пауза и в 8 часов вечера еще два. Двух пока нет. В сообщениях сумма кэшбека идет нарастающим итогом в том порядке как приходят мессаги, а не в том порядке как платилось. В общем вижу что пумбу колбасит эти выходные
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1688 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:21
Обьясните пж-ста суть акции по снятию наличных с карты Все можу, если сейчас снять то нужно в конце мес гасить чтобы небыло никаких комиссий или можно в следующем? Пишет до 62 дней , акция до 30.08.
Может лучще уже снять 01 июля!?
Кеш можно снять бесплатно только в банкоматах мумба или любой банкомат годиться?
Спасибо.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:34
Raymond написав:
Обьясните пж-ста суть акции по снятию наличных с карты Все можу, если сейчас снять то нужно в конце мес гасить чтобы небыло никаких комиссий или можно в следующем? Пишет до 62 дней , акция до 30.08.
Может лучще уже снять 01 июля!?
Кеш можно снять бесплатно только в банкоматах мумба или любой банкомат годиться?
Спасибо.
Сейчас снимаете в каком угодно банкомате или кассе ПУМБа, а гасите до 30.07. Потом снимаете 1 августа(может даже 31.07.) и гасите до 30.09. Сейчас такая акция, что можно хоть каждый день снимать в банкоматах, делать переводы с карты на карту и потом погашать.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3880
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|