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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3280328132823283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум зняв через касу весь ліміт ще з Ренесансівської Всеможу.
В відділенні йому сказали шо карта під аХцією готівка на 4 місяці від Ахметбая.

Ахтунг!!! Ренесансівська кредитка ВСеможу не бере участь в аХції.
Кум все повернув взад. ПрОцент обіцяли сторнувати.


значит таки соответствует документам что на сайте пишут :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:06

Re: ПУМБ

Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:16

  2XL написав:Пополнение карты манисенд каким днём проводится по счету? Есть разница тянуть/толкать?

Разница есть. Если надо срочно только тянуть. Проводится обычно тем же днем. Естественно если тянуть в светлое время суток. По вечерам не толкал
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:35

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было.

У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам ;)
Увы, нет. Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 14:28

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Коллеги, может кто сталкивался. Оплатил кучу коммуналки через приложение, самые первые - рано утром. Сообщения об успешной оплате пришли с задержкой, может час, а может больше. И сообщения о начисленном кэшбэке - тоже. Но в этих сообщениях "Попередня сума нарахування" в некоторых местах начинает считаться с нуля, т.е. как будто предыдущих начислений не было.

У меня был похожий случай в прошлом месяце. По самой первой оплате вайбер пришел через час. При этом вторая оплата была с нуля. Но по третьей оплате, которая была как раз через час и после получения сообщения по первой, в общей сумме уже была учтена сумму кэшбека обеих оплат. Имхо подождите до завтра - сделайте завтра новую оплату и если в сообщение все не устаканится начинайте торбить местную отбитую поддержку. Но надеюсь ночь пройдет и все устаканится - Пумб любит работать по ночам ;)
Увы, нет. Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.


эта застопоренность с очередями проявляется в любое время суток - как ночью после ноля, так и днем,
лучше делать по одной и дожидаться отстука вайбера, затем следующий

+ может по какому-то комуналю кешбек и не положен?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:35

  cohan написав:+ может по какому-то комуналю кешбек и не положен?
С таким не встречался, да и сообщения-то пришли с суммой кэшбэка для каждой операции. Неправильно посчитана только общая "предварительная сумма".
Знал бы - дожидался ответа от вайбера. Коммуналка, время оплаты не критично.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 19:37

В продолжение темы. Я вчера и сегодня платил коммуналь. За два дня 14 платежей (10 вчера и 4 сегодня). Платил утром около 8. Во время оплаты в вайбер приходили только сообщения о списании денег. О кэшбеке ни слова. С часу дня сегодня с периодичностью в 15-20 минут стали падать кэшбечные. За два часа упало 10 штук (8 вчерашних и 2 сегодняшних). Потом пауза и в 8 часов вечера еще два. Двух пока нет. В сообщениях сумма кэшбека идет нарастающим итогом в том порядке как приходят мессаги, а не в том порядке как платилось. В общем вижу что пумбу колбасит эти выходные
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:21

Кеш нал

Обьясните пж-ста суть акции по снятию наличных с карты Все можу, если сейчас снять то нужно в конце мес гасить чтобы небыло никаких комиссий или можно в следующем? Пишет до 62 дней , акция до 30.08.
Может лучще уже снять 01 июля!?
Кеш можно снять бесплатно только в банкоматах мумба или любой банкомат годиться?
Спасибо.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:34

  Raymond написав:Обьясните пж-ста суть акции по снятию наличных с карты Все можу, если сейчас снять то нужно в конце мес гасить чтобы небыло никаких комиссий или можно в следующем? Пишет до 62 дней , акция до 30.08.
Может лучще уже снять 01 июля!?
Кеш можно снять бесплатно только в банкоматах мумба или любой банкомат годиться?
Спасибо.

Сейчас снимаете в каком угодно банкомате или кассе ПУМБа, а гасите до 30.07. Потом снимаете 1 августа(может даже 31.07.) и гасите до 30.09. Сейчас такая акция, что можно хоть каждый день снимать в банкоматах, делать переводы с карты на карту и потом погашать.
velvet
 
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