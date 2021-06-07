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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 10:17
cohan написав: M-Audio написав:
Сделал ещё одну оплату, на этот раз в магазине, но тоже с кэшбэком - сумма посчиталась от предыдущей. Придётся обращаться в поддержку.
лучше делать по одной и дожидаться отстука вайбера, затем следующий
Из поддержки прислали пространное письмо, в котором перечислили все платежи, по которым положен кэшбэк и обещали начислить, правда не уточнили когда именно. В сообщениях в вайбер ничего не изменилось, сумма считается, начиная с какого-то промежуточного платежа, пропавшие платежи в неё не вернулись. Возможно, они имели ввиду, что пропавшие платежи будут включены в окончательную сумму уже при выплате.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 10:46
klug написав: kianushkolosov написав:
Не могу понять в чем скрытый профит банка?
Вжарити тих, хто потім забуде або не зможе повернути. Можливо ще правлять показники у звітності, наприклад, знижують частку кредитів, виданих пов'язаним особам, збільшуючи загальний об'єм кредитування. Звісно, є простіші способи це зробити, але якщо можна ще наловити боржників, то чому не сумістити? Може просто поставили мету наростити клієнтську базу.
Взагалі, це не те, про що вам потрібно турбуватися, доки банка якимось чином бачить свою вигоду. Ваша головна турбота має бути, щоб прихований профіт був не за Ваш рахунок.
Коротко и ясно
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Додано: Вів 08 чер, 2021 11:16
Vorlon, а приложение Gmail на телефоне имеется?
Если зайти в настройки приложения (раздел "Другое"), там работает пункт "Отправить сообщение"?
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Додано: Вів 08 чер, 2021 11:37
MASolomko
Есть, работает (правда запрашивается выбор из имеющихся трёх почтовых программ - Outlook, Gmail, Huawei Mail)...
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Vorlon
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:55
Vorlon написав:
Кто подскажет - каким образом лучше (или эффективнее) отправить фото квитанции для добавления в шаблоны коммунальных услуг? Хочу добавить платёж за обслуживание дома.
Я считаю что лучше всего написать в личку местному представителю, все описать и приложить скан счета вашей организации. У нескольких человек уже есть положительный опыт когда в течение 2-3 месяцев в итоге организацию таки добавляли. А вот все оте посылания через чат в веб-приложении или в мобайле или им на мыло - ИМХО - путь в никуда. Мне только представитель пытался помочь - все остальные полный ноль
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:36
Vorlon написав:
Кто подскажет - каким образом лучше (или эффективнее) отправить фото квитанции для добавления в шаблоны коммунальных услуг? Хочу добавить платёж за обслуживание дома.
В мобильном приложении пункт "Отправить фото квитанции" не работает - при нажатии ничего не происходит (только на секунду подсвечивается пункт и всё)...
Никак, они не реагируют на это по разным каналам связи, проверял неоднократно.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 15:06
Adast написав: unknownurl написав:Adast
, вот это вы зря запостили в открытом виде.
Убрал, в следующий раз постараюсь писать в личку
Да, спасибо, так правильно будет
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