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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3283328432853286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:34

При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.

Что это может быть и что делать?...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:51

  Искатель написав:При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.

Что это может быть и что делать?...

Опалювальний сезон скінчився, теплопостачальники не хочуть гроші приймати ))

А я кілька місяців своїм тепловикам за старими реквізитами сплачував заради КБ, наче заходило, крайні платежі лишилося перевірити...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:11

  Искатель написав:При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.

Что это может быть и что делать?...

Это значит одно - в пумбе рукожопы. Периодически такое происходило и у меня с парой "поставщиков". В одно случае попустило само на следующий день. В другом не работало и не работает, но спустя какое-то время появился новый рабочий шаблон (наткнулся на него случайно и решил потестить - все сработало на ура). В шаблоне немного по другому написано название, но главное что работает. Но причина имхо в одном - рукожопость пумба вообще в вопросах организации работы с клиентами и его технологических подразделений в частности по поддержке собственного ПО :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:51

В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:03

  Искатель написав:В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...

Но ведь 3% получить-это ж Изи!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:05

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...

Но ведь 3% получить-это ж Изи!

У изи не все есть тоже. Ну и немного дебильные правила вывода кэшбека и пополнения карты. То там копейку надо оставить, то ещё что-то учесть. Заморочек много ненужных. Имхо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:07

  Искатель написав:В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...

5% "грязными" к тому же :)
А вы что, до сих пор не обзавелись Нью кард от Укрсиба с 5% чистыми на все онлайн платежи? Или уже кончилась кешбечная программа? Так на родственника(ов) оформить... ;)
И да, лучше уж тасиной через тас, там много поставщиков добавили за последнее время, по моему городу например есть абсолютно всё.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:46

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...

5% "грязными" к тому же :)
А вы что, до сих пор не обзавелись Нью кард от Укрсиба с 5% чистыми на все онлайн платежи? Или уже кончилась кешбечная программа? Так на родственника(ов) оформить... ;)
И да, лучше уж тасиной через тас, там много поставщиков добавили за последнее время, по моему городу например есть абсолютно всё.

Уже закончилась (( Как и у многих здесь.
Искатель
 
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