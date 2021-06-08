При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.
Что это может быть и что делать?...
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Додано: Сер 09 чер, 2021 12:34
При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.
Что это может быть и что делать?...
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:51
Опалювальний сезон скінчився, теплопостачальники не хочуть гроші приймати ))
А я кілька місяців своїм тепловикам за старими реквізитами сплачував заради КБ, наче заходило, крайні платежі лишилося перевірити...
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:11
Это значит одно - в пумбе рукожопы. Периодически такое происходило и у меня с парой "поставщиков". В одно случае попустило само на следующий день. В другом не работало и не работает, но спустя какое-то время появился новый рабочий шаблон (наткнулся на него случайно и решил потестить - все сработало на ура). В шаблоне немного по другому написано название, но главное что работает. Но причина имхо в одном - рукожопость пумба вообще в вопросах организации работы с клиентами и его технологических подразделений в частности по поддержке собственного ПО
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:51
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:03
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:05
У изи не все есть тоже. Ну и немного дебильные правила вывода кэшбека и пополнения карты. То там копейку надо оставить, то ещё что-то учесть. Заморочек много ненужных. Имхо
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:07
5% "грязными" к тому же
А вы что, до сих пор не обзавелись Нью кард от Укрсиба с 5% чистыми на все онлайн платежи? Или уже кончилась кешбечная программа? Так на родственника(ов) оформить...
И да, лучше уж тасиной через тас, там много поставщиков добавили за последнее время, по моему городу например есть абсолютно всё.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:46
Уже закончилась (( Как и у многих здесь.
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