Додано: Сер 09 чер, 2021 14:11

Искатель написав: При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".

В прошлые месяцы оплата проходила нормально.



Что это может быть и что делать?... При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".В прошлые месяцы оплата проходила нормально.Что это может быть и что делать?...

Это значит одно - в пумбе рукожопы. Периодически такое происходило и у меня с парой "поставщиков". В одно случае попустило само на следующий день. В другом не работало и не работает, но спустя какое-то время появился новый рабочий шаблон (наткнулся на него случайно и решил потестить - все сработало на ура). В шаблоне немного по другому написано название, но главное что работает. Но причина имхо в одном - рукожопость пумба вообще в вопросах организации работы с клиентами и его технологических подразделений в частности по поддержке собственного ПО