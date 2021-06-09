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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 12:34
При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.
Что это может быть и что делать?...
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Искатель
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Додано: Сер 09 чер, 2021 13:51
Искатель написав:
При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.
Что это может быть и что делать?...
Опалювальний сезон скінчився, теплопостачальники не хочуть гроші приймати ))
А я кілька місяців своїм тепловикам за старими реквізитами сплачував заради КБ, наче заходило, крайні платежі лишилося перевірити...
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kreuz
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:11
Искатель написав:
При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.
Что это может быть и что делать?...
Это значит одно - в пумбе рукожопы. Периодически такое происходило и у меня с парой "поставщиков". В одно случае попустило само на следующий день. В другом не работало и не работает, но спустя какое-то время появился новый рабочий шаблон (наткнулся на него случайно и решил потестить - все сработало на ура). В шаблоне немного по другому написано название, но главное что работает. Но причина имхо в одном - рукожопость пумба вообще в вопросах организации работы с клиентами и его технологических подразделений в частности по поддержке собственного ПО
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Flamingo
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:51
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
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Искатель
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:03
Искатель написав:
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
Но ведь 3% получить-это ж Изи!
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guntherhouse777
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:05
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
Но ведь 3% получить-это ж Изи!
У изи не все есть тоже. Ну и немного дебильные правила вывода кэшбека и пополнения карты. То там копейку надо оставить, то ещё что-то учесть. Заморочек много ненужных. Имхо
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Flamingo
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:07
Искатель написав:
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
5% "грязными" к тому же
А вы что, до сих пор не обзавелись Нью кард от Укрсиба с 5% чистыми на все онлайн платежи? Или уже кончилась кешбечная программа? Так на родственника(ов) оформить...
И да, лучше уж тасиной через тас, там много поставщиков добавили за последнее время, по моему городу например есть абсолютно всё.
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Ferlakur
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:46
Ferlakur написав: Искатель написав:
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
5% "грязными" к тому же
А вы что, до сих пор не обзавелись Нью кард от Укрсиба с 5% чистыми на все онлайн платежи? Или уже кончилась кешбечная программа? Так на родственника(ов) оформить...
И да, лучше уж тасиной через тас, там много поставщиков добавили за последнее время, по моему городу например есть абсолютно всё.
Уже закончилась (( Как и у многих здесь.
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Искатель
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:50
Искатель написав:
Уже закончилась (( Как и у многих здесь.
расширяйте семью)
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Мизантрóп
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:04
Flamingo написав: guntherhouse777 написав: Искатель написав:
В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...
Но ведь 3% получить-это ж Изи!
У изи не все есть тоже. Ну и немного дебильные правила вывода кэшбека и пополнения карты. То там копейку надо оставить, то ещё что-то учесть. Заморочек много ненужных. Имхо
А что с пополнением не так?
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guntherhouse777
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