guntherhouse777 написав:А что с пополнением не так?
В итоге все так... Там все с этим кэшбеком завязано. Хотел в ноль выйти (ну фишечка у меня такая, не люблю болтающиеся копейки). Но вот когда понял, что не хватает копейки, а закрыть сумму надо (подбирал сумму), значит надо пополнять. А бесплатно типа от 500, ну уже плюнул - пусть будет с комисом - решил пополнить минимальную сумму. Оно то в итоге оказалось без комиса, но осадочек, как говорится остался
Flamingo написав:Оно то в итоге оказалось без комиса, но осадочек, как говорится остался
ну тут как бы сам виноват) когда игрался с изей до идентификации виртуалок и вогнания изи в долги,то не парился с копейкой,ну до гривны чет оставлял.Все равно вывод на карту к той мелочи и снова в комуну,не с комиссом же выводить с виртуалки