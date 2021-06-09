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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3284328532863287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:23

  guntherhouse777 написав:А что с пополнением не так?

В итоге все так... Там все с этим кэшбеком завязано. Хотел в ноль выйти (ну фишечка у меня такая, не люблю болтающиеся копейки). Но вот когда понял, что не хватает копейки, а закрыть сумму надо (подбирал сумму), значит надо пополнять. А бесплатно типа от 500, ну уже плюнул - пусть будет с комисом - решил пополнить минимальную сумму. Оно то в итоге оказалось без комиса, но осадочек, как говорится остался :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:36

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...

Но ведь 3% получить-это ж Изи!

Тобто? ІЗІ дає 3% на комуналку?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:37

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Оно то в итоге оказалось без комиса, но осадочек, как говорится остался
ну тут как бы сам виноват)
когда игрался с изей до идентификации виртуалок и вогнания изи в долги,то не парился с копейкой,ну до гривны чет оставлял.Все равно вывод на карту к той мелочи и снова в комуну,не с комиссом же выводить с виртуалки
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:39

  1finanсier написав:
  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:В общем, 5% кэшбэка - это, конечно, хорошо. Но головная боль с ПУМБ онлайн того не стоит. Буду платить Викой Тасиной через Некст...

Но ведь 3% получить-это ж Изи!

Тобто? ІЗІ дає 3% на комуналку?

пару років вже
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:51

  Искатель написав:При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.

Что это может быть и что делать?...

уже шутил, что ПУМБ так экономит на кешбеке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5235328#p5235328

у Вас тоже Харьков? теплосети крупный поставщик услуг - если его отключили по ошибке, то по идее должны были уже исправить... до сих пор нет... не знаю, что и думать...

или реально пофигисткое отношение к клиентам
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 06:40

Re: ПУМБ

Искатель написав:В прошлые месяцы оплата проходила нормально.
Что это может быть и что делать?...

В ПТЕ змінилися реквізити минулого місяця. А ПУМБ нові не скоро додасть напевно. Платили ж по старому шаблону?
stryzhko
 
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  #<1 ... 3284328532863287
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