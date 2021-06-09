Додано: Сер 09 чер, 2021 20:23

guntherhouse777 написав: А что с пополнением не так? А что с пополнением не так?

В итоге все так... Там все с этим кэшбеком завязано. Хотел в ноль выйти (ну фишечка у меня такая, не люблю болтающиеся копейки). Но вот когда понял, что не хватает копейки, а закрыть сумму надо (подбирал сумму), значит надо пополнять. А бесплатно типа от 500, ну уже плюнул - пусть будет с комисом - решил пополнить минимальную сумму. Оно то в итоге оказалось без комиса, но осадочек, как говорится остался