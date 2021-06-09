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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3285328632873288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:16

  Искатель написав:Да, я видел, что изменились реквизиты. Но почему-то Приват вовремя накатывает все изменения (проверил, светятся новые),а ПУМБ... короче, плюнул - и поплатил Викой через Некст. К отопительному сезону переоткрою Нью Кард, а это извращение... пусть сами пумбовцы им платят (( Только за электроэнергию и можно нормально заплатить.

Аналогично. По кешбеку от самого ПУМба, отопление и горячая вода не работали в принципе, хотя один тестовый платеж в прошлом месяце прошел по отоплению, но второй и на следующий день уже все - глухо. Оплата ЖЕКа уже не работала 3 месяца, а теперь старый ликвидировали, новый не дождешься.
Сегодня доставка газа и сам газ приказал долго жить, в прошлом месяце платил. Осталась и правда только электроэнергия, ушел тестовый.
Привет и пока лумумбе.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:27

  Shaman написав:
  Искатель написав:При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".
В прошлые месяцы оплата проходила нормально.

Что это может быть и что делать?...

уже шутил, что ПУМБ так экономит на кешбеке
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5235328#p5235328

у Вас тоже Харьков? теплосети крупный поставщик услуг - если его отключили по ошибке, то по идее должны были уже исправить... до сих пор нет... не знаю, что и думать...

или реально пофигисткое отношение к клиентам


У меня тоже Харьков, но я плачу в приложении ПУМБа на счёт ЕРЦ. Этот "поставщик" есть в перечне.
Gln_Vlrn
 
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  #<1 ... 3285328632873288
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