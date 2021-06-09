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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3285328632873288 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 838 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 230 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 838 Додано: Чет 10 чер, 2021 16:16 Искатель написав: Да, я видел, что изменились реквизиты. Но почему-то Приват вовремя накатывает все изменения (проверил, светятся новые),а ПУМБ... короче, плюнул - и поплатил Викой через Некст. К отопительному сезону переоткрою Нью Кард, а это извращение... пусть сами пумбовцы им платят (( Только за электроэнергию и можно нормально заплатить. Да, я видел, что изменились реквизиты. Но почему-то Приват вовремя накатывает все изменения (проверил, светятся новые),а ПУМБ... короче, плюнул - и поплатил Викой через Некст. К отопительному сезону переоткрою Нью Кард, а это извращение... пусть сами пумбовцы им платят (( Только за электроэнергию и можно нормально заплатить.

Аналогично. По кешбеку от самого ПУМба, отопление и горячая вода не работали в принципе, хотя один тестовый платеж в прошлом месяце прошел по отоплению, но второй и на следующий день уже все - глухо. Оплата ЖЕКа уже не работала 3 месяца, а теперь старый ликвидировали, новый не дождешься.

Сегодня доставка газа и сам газ приказал долго жить, в прошлом месяце платил. Осталась и правда только электроэнергия, ушел тестовый.

Привет и пока лумумбе. Аналогично. По кешбеку от самого ПУМба, отопление и горячая вода не работали в принципе, хотя один тестовый платеж в прошлом месяце прошел по отоплению, но второй и на следующий день уже все - глухо. Оплата ЖЕКа уже не работала 3 месяца, а теперь старый ликвидировали, новый не дождешься.Сегодня доставка газа и сам газ приказал долго жить, в прошлом месяце платил. Осталась и правда только электроэнергия, ушел тестовый.Привет и пока лумумбе. ruvex

Повідомлень: 10842 З нами з: 03.11.08 Подякував: 833 раз. Подякували: 2495 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 16:27 Shaman написав: Искатель написав: При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".

В прошлые месяцы оплата проходила нормально.



Что это может быть и что делать?... При попытке оплатить на Теплоэнерго за горячую воду выдало "Техническая ошибка".В прошлые месяцы оплата проходила нормально.Что это может быть и что делать?...

уже шутил, что ПУМБ так экономит на кешбеке

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5235328#p5235328



у Вас тоже Харьков? теплосети крупный поставщик услуг - если его отключили по ошибке, то по идее должны были уже исправить... до сих пор нет... не знаю, что и думать...



или реально пофигисткое отношение к клиентам уже шутил, что ПУМБ так экономит на кешбекеу Вас тоже Харьков? теплосети крупный поставщик услуг - если его отключили по ошибке, то по идее должны были уже исправить... до сих пор нет... не знаю, что и думать...или реально пофигисткое отношение к клиентам



У меня тоже Харьков, но я плачу в приложении ПУМБа на счёт ЕРЦ. Этот "поставщик" есть в перечне. У меня тоже Харьков, но я плачу в приложении ПУМБа на счёт ЕРЦ. Этот "поставщик" есть в перечне. Gln_Vlrn Повідомлень: 76 З нами з: 08.01.19 Подякував: 211 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3285328632873288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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