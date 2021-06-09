Искатель написав:Да, я видел, что изменились реквизиты. Но почему-то Приват вовремя накатывает все изменения (проверил, светятся новые),а ПУМБ... короче, плюнул - и поплатил Викой через Некст. К отопительному сезону переоткрою Нью Кард, а это извращение... пусть сами пумбовцы им платят (( Только за электроэнергию и можно нормально заплатить.
Аналогично. По кешбеку от самого ПУМба, отопление и горячая вода не работали в принципе, хотя один тестовый платеж в прошлом месяце прошел по отоплению, но второй и на следующий день уже все - глухо. Оплата ЖЕКа уже не работала 3 месяца, а теперь старый ликвидировали, новый не дождешься.
Сегодня доставка газа и сам газ приказал долго жить, в прошлом месяце платил. Осталась и правда только электроэнергия, ушел тестовый.
Привет и пока лумумбе.