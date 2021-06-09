Искатель написав:Да, я видел, что изменились реквизиты. Но почему-то Приват вовремя накатывает все изменения (проверил, светятся новые),а ПУМБ... короче, плюнул - и поплатил Викой через Некст. К отопительному сезону переоткрою Нью Кард, а это извращение... пусть сами пумбовцы им платят (( Только за электроэнергию и можно нормально заплатить.
Аналогично. По кешбеку от самого ПУМба, отопление и горячая вода не работали в принципе, хотя один тестовый платеж в прошлом месяце прошел по отоплению, но второй и на следующий день уже все - глухо. Оплата ЖЕКа уже не работала 3 месяца, а теперь старый ликвидировали, новый не дождешься. Сегодня доставка газа и сам газ приказал долго жить, в прошлом месяце платил. Осталась и правда только электроэнергия, ушел тестовый. Привет и пока лумумбе.
Если у человека офиц зарплата около 20 тыс грн и он может предоставить с работы справку, то на какой размер кредитного лимита максимальный можно рассчитывать? Карту пумба дебетную уже несколько месяцев уже имеет, а кредитки нет.
vovareuckij написав:Если у человека офиц зарплата около 20 тыс грн и он может предоставить с работы справку, то на какой размер кредитного лимита максимальный можно рассчитывать? Карту пумба дебетную уже несколько месяцев уже имеет, а кредитки нет.
Если в семье сейчас нет ни одной кредитки, то от 50 до 100 тыщ. А если нет кредистории у чела, то думаю 20К макс.
Вопрос к киевлянам... Сегодня платил электричество в кабине Yasno... Вылез банер с какой то акцией от Yasno по кредитке от Пумба по коммуналке с кэшбеком до 10% , правда с лимитом кб всего в 300 грн... подскажите, кто в курсах...
Карамболь написав:Вопрос к киевлянам... Сегодня платил электричество в кабине Yasno... Вылез банер с какой то акцией от Yasno по кредитке от Пумба по коммуналке с кэшбеком до 10% , правда с лимитом кб всего в 300 грн... подскажите, кто в курсах...
Відрижка старого банкета...який закінчився...мабуть.