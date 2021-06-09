Не знаю...в відділенні брав неіменну.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:47
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:05
Я на днях открыл в андроид-приложении виртуальную всекарту в евро. Сразу после создания на ней отобразился баланс -9999999999€. Глянул минут через 10-15, баланс уже нулевой, сделал обменную операцию (прикупил на карту немного евро), она прошла успешно.
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:13
ну все, теперь не заснем
Вы бы скринчик или ссылочку ) но пока радары на просторах нета ничего не засекают, ну кроме
Зараз переглядають цей форум: Aps, guntherhouse777, killer bees, liliya_logical, Slx і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|