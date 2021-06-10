ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:47
Прораб написав: Квесторе_поверніться
А если заказать в ИБ она будет работаь на обмен до получения пластика?
Не знаю...в відділенні брав неіменну.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:05
Прораб написав: Квесторе_поверніться
А если заказать в ИБ она будет работаь на обмен до получения пластика?
Я на днях открыл в андроид-приложении виртуальную всекарту в евро. Сразу после создания на ней отобразился баланс -9999999999€. Глянул минут через 10-15, баланс уже нулевой, сделал обменную операцию (прикупил на карту немного евро), она прошла успешно.
Julio
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:13
Карамболь написав:
Вопрос к киевлянам... Сегодня платил электричество в кабине Yasno... Вылез банер с какой то акцией от Yasno по кредитке от Пумба по коммуналке с кэшбеком до 10% , правда с лимитом кб всего в 300 грн... подскажите, кто в курсах...
ну все, теперь не заснем
Вы бы скринчик или ссылочку ) но пока радары на просторах нета ничего не засекают, ну кроме
старой акции
, о которой Вы ( судя по "всего 300 грн") возможно не в курсе
cohan
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42
vovareuckij написав:
то на какой размер кредитного лимита максимальный можно рассчитывать?
Вроде как (если не путаю) тут со старта больше 30к не дают.
Aktus
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Додано: Чет 10 чер, 2021 21:15
Aktus написав: vovareuckij написав:
то на какой размер кредитного лимита максимальный можно рассчитывать?
Вроде как (если не путаю) тут со старта больше 30к не дают.
Мені теж так казали, хоч з документами, хоч без. Якщо вирішать, що клієнт достойний менше, ніж просить, то просто дадуть менше, але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив.
klug
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Додано: Чет 10 чер, 2021 21:17
Вот жаль, думал, что с документами на старте можно больше, чем на 30 тыс рассчитывать, а до 30 это если без справок с работы.
vovareuckij
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Додано: Чет 10 чер, 2021 21:25
vovareuckij написав:
Вот жаль, думал, что с документами на старте можно больше, чем на 30 тыс рассчитывать, а до 30 это если без справок с работы.
Начните с 30-ти.
Попробуйте начать с 30-ти.
Aktus
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Додано: Чет 10 чер, 2021 22:03
klug написав:
але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив
Та не, почему, дадут. Я когда брал эту кредитку ясно под коммуналку, сказал от фонаря, что 10к давайте. Дали 15.
EKO
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