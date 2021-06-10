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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3286328732883289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:47

  Прораб написав:Квесторе_поверніться
А если заказать в ИБ она будет работаь на обмен до получения пластика?

Не знаю...в відділенні брав неіменну.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:05

  Прораб написав:Квесторе_поверніться
А если заказать в ИБ она будет работаь на обмен до получения пластика?

Я на днях открыл в андроид-приложении виртуальную всекарту в евро. Сразу после создания на ней отобразился баланс -9999999999€. Глянул минут через 10-15, баланс уже нулевой, сделал обменную операцию (прикупил на карту немного евро), она прошла успешно.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:13

  Карамболь написав:Вопрос к киевлянам... Сегодня платил электричество в кабине Yasno... Вылез банер с какой то акцией от Yasno по кредитке от Пумба по коммуналке с кэшбеком до 10% , правда с лимитом кб всего в 300 грн... подскажите, кто в курсах...


ну все, теперь не заснем :mrgreen:
Вы бы скринчик или ссылочку ) но пока радары на просторах нета ничего не засекают, ну кроме старой акции, о которой Вы ( судя по "всего 300 грн") возможно не в курсе
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:42

Re: ПУМБ

  vovareuckij написав:то на какой размер кредитного лимита максимальный можно рассчитывать?

Вроде как (если не путаю) тут со старта больше 30к не дают.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:15

  Aktus написав:
  vovareuckij написав:то на какой размер кредитного лимита максимальный можно рассчитывать?

Вроде как (если не путаю) тут со старта больше 30к не дают.

Мені теж так казали, хоч з документами, хоч без. Якщо вирішать, що клієнт достойний менше, ніж просить, то просто дадуть менше, але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:17

Вот жаль, думал, что с документами на старте можно больше, чем на 30 тыс рассчитывать, а до 30 это если без справок с работы.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:25

  vovareuckij написав:Вот жаль, думал, что с документами на старте можно больше, чем на 30 тыс рассчитывать, а до 30 это если без справок с работы.

Начните с 30-ти.

Попробуйте начать с 30-ти.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:03

Re: ПУМБ

  klug написав:але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив

Та не, почему, дадут. Я когда брал эту кредитку ясно под коммуналку, сказал от фонаря, что 10к давайте. Дали 15.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 23:16

  EKO написав:
  klug написав:але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив

Та не, почему, дадут. Я когда брал эту кредитку ясно под коммуналку, сказал от фонаря, что 10к давайте. Дали 15.

Значить Ви виключення. Багато хто тут на гілці плакався, що дали, скільки просили і треба було просити більше.

P.S. це не значить, що треба одразу просити 100к, бо ПУМБа такий гумор не розуміє.
klug
 
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  #<1 ... 3286328732883289
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