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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:36
EKO написав: klug написав:
але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив
Та не, почему, дадут. Я когда брал эту кредитку ясно под коммуналку, сказал от фонаря, что 10к давайте. Дали 15.
или через 3 месяца поднимают
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