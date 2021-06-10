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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:36
EKO написав: klug написав:
але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив
Та не, почему, дадут. Я когда брал эту кредитку ясно под коммуналку, сказал от фонаря, что 10к давайте. Дали 15.
или через 3 месяца поднимают
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:32
Приложуха долго думает и не пускает
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:34
Вкладчик1234 написав:
Приложуха долго думает и не пускает
Долго думает да. Но по отпечатку пустила
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:52
Вот как раз по отпечатку - не пускает. Зашел где-то после пятой попытки.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:54
вчера были техработы. в наших установах это всегда с последствиями
зы я залетел по отпечатку. тут видимо как повезёт
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clash
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:27
Мизантрóп написав:
или через 3 месяца поднимают
Сами КЛ поднимают или надо самому напоминать и просить? В "Привате" ни разу не поднимали сами. Каждый раз приходилось заявку оставлять и нагонять по 1000-2000 грн до нужной суммы. Может и в ПУМБ тоже надо самому на мозги им капать регулярно, чтобы повысили? Пользуюсь их кредиткой полгода и что-то не спешат КЛ увеличивать.
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yuri_m
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:37
yuri_m, они сами поднимают на желаемую для них сумму. Нет процедуры поднятия лимита по запросу клиента.
Клиент может сам через Полину (автоответчик контакт-центра) снизить кредитный лимит.
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MASolomko
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