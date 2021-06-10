RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3287328832893290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:36

  EKO написав:
  klug написав:але якщо попросити мало, то не дадуть більше, ніж просив

Та не, почему, дадут. Я когда брал эту кредитку ясно под коммуналку, сказал от фонаря, что 10к давайте. Дали 15.
или через 3 месяца поднимают
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5866
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:32

Приложуха долго думает и не пускает
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14693
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8009 раз.
Подякували: 3882 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:34

  Вкладчик1234 написав:Приложуха долго думает и не пускает

Долго думает да. Но по отпечатку пустила
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6400
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1691 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:52

Re: ПУМБ

Вот как раз по отпечатку - не пускает. Зашел где-то после пятой попытки.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:54

Re: ПУМБ

вчера были техработы. в наших установах это всегда с последствиями :lol:
зы я залетел по отпечатку. тут видимо как повезёт :D
clash
 
Повідомлень: 526
З нами з: 30.01.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:27

  Мизантрóп написав:или через 3 месяца поднимают

Сами КЛ поднимают или надо самому напоминать и просить? В "Привате" ни разу не поднимали сами. Каждый раз приходилось заявку оставлять и нагонять по 1000-2000 грн до нужной суммы. Может и в ПУМБ тоже надо самому на мозги им капать регулярно, чтобы повысили? Пользуюсь их кредиткой полгода и что-то не спешат КЛ увеличивать.
yuri_m
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 25.11.08
Подякував: 83 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:37

Re: ПУМБ

yuri_m, они сами поднимают на желаемую для них сумму. Нет процедуры поднятия лимита по запросу клиента.

Клиент может сам через Полину (автоответчик контакт-центра) снизить кредитный лимит.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 08.03.18
Подякував: 402 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3287328832893290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95257)
11.06.2021 11:08
MFO summit-2021 (1)
11.06.2021 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.