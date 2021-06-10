или через 3 месяца поднимают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:36
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:34
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:52
Re: ПУМБ
Вот как раз по отпечатку - не пускает. Зашел где-то после пятой попытки.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:54
Re: ПУМБ
вчера были техработы. в наших установах это всегда с последствиями
зы я залетел по отпечатку. тут видимо как повезёт
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:27
Сами КЛ поднимают или надо самому напоминать и просить? В "Привате" ни разу не поднимали сами. Каждый раз приходилось заявку оставлять и нагонять по 1000-2000 грн до нужной суммы. Может и в ПУМБ тоже надо самому на мозги им капать регулярно, чтобы повысили? Пользуюсь их кредиткой полгода и что-то не спешат КЛ увеличивать.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:37
Re: ПУМБ
yuri_m, они сами поднимают на желаемую для них сумму. Нет процедуры поднятия лимита по запросу клиента.
Клиент может сам через Полину (автоответчик контакт-центра) снизить кредитный лимит.
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