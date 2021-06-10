Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:55

lel написав: Собираются выплатить кэшбэк в полном объёме, хотя ни разу в Вайбере не было сообщений о начислении кэшбэка. МСС правильный, горячка подтверждала. Всего 4 покупки в одной ветаптеке. Даже не обращался - респект. И глючные сообщения ( не сообщения) в Вайбер. Собираются выплатить кэшбэк в полном объёме, хотя ни разу в Вайбере не было сообщений о начислении кэшбэка. МСС правильный, горячка подтверждала. Всего 4 покупки в одной ветаптеке. Даже не обращался - респект. И глючные сообщения ( не сообщения) в Вайбер.

Добавлю позитива в сторону Пумбы в вопросе выплаты кэшбека:Так случилось, что в мае платил только в иностранной валюте - при этом понятно что курс плавает и чаще всего сумма блокировки (по которой приходит в вайбер сообщение о начислении кэшбека) не равняется сумме списания. По моим 5 оплатам в 3 случаях в итоге списали больше. Но сумма начисленного кэшбека нарастающим итогом с начала месяца в вайбере как бы оставалась той, что была начислена изначально по блокировкам (имеется в виду момент когда пришло сообщение по пятому платежу). Но вот в итоге в том сообщении что пришло сегодня - видно что и кэшбек пересчитали тоже в сторону увеличения. Респект.ЗЫ. Понятно что сама сумма не велика, но к примеру та же Алла в аналогичной ситуации при начислении орехов, не только не пересчитывает орехи по факту, но и еще и изначальные курсы занижает для начисления орехов, а потом еще и комисами обкладывает - так что в этом плане Пумба выглядит намного порядочнее.