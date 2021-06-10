или через 3 месяца поднимают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:36
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:34
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:52
Re: ПУМБ
Вот как раз по отпечатку - не пускает. Зашел где-то после пятой попытки.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:54
Re: ПУМБ
вчера были техработы. в наших установах это всегда с последствиями
зы я залетел по отпечатку. тут видимо как повезёт
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:27
Сами КЛ поднимают или надо самому напоминать и просить? В "Привате" ни разу не поднимали сами. Каждый раз приходилось заявку оставлять и нагонять по 1000-2000 грн до нужной суммы. Может и в ПУМБ тоже надо самому на мозги им капать регулярно, чтобы повысили? Пользуюсь их кредиткой полгода и что-то не спешат КЛ увеличивать.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:37
Re: ПУМБ
yuri_m, они сами поднимают на желаемую для них сумму. Нет процедуры поднятия лимита по запросу клиента.
Клиент может сам через Полину (автоответчик контакт-центра) снизить кредитный лимит.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:47
Re: ПУМБ
Собираются выплатить кэшбэк в полном объёме, хотя ни разу в Вайбере не было сообщений о начислении кэшбэка. МСС правильный, горячка подтверждала. Всего 4 покупки в одной ветаптеке. Даже не обращался - респект. И глючные сообщения ( не сообщения) в Вайбер.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:30
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:55
Добавлю позитива в сторону Пумбы в вопросе выплаты кэшбека:
Так случилось, что в мае платил только в иностранной валюте - при этом понятно что курс плавает и чаще всего сумма блокировки (по которой приходит в вайбер сообщение о начислении кэшбека) не равняется сумме списания. По моим 5 оплатам в 3 случаях в итоге списали больше. Но сумма начисленного кэшбека нарастающим итогом с начала месяца в вайбере как бы оставалась той, что была начислена изначально по блокировкам (имеется в виду момент когда пришло сообщение по пятому платежу). Но вот в итоге в том сообщении что пришло сегодня - видно что и кэшбек пересчитали тоже в сторону увеличения. Респект.
ЗЫ. Понятно что сама сумма не велика, но к примеру та же Алла в аналогичной ситуации при начислении орехов, не только не пересчитывает орехи по факту, но и еще и изначальные курсы занижает для начисления орехов, а потом еще и комисами обкладывает - так что в этом плане Пумба выглядит намного порядочнее.
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