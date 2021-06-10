а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33
Re: ПУМБ
а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
Востаннє редагувалось clash в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:02
Re: ПУМБ
Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12
в шаблоне дичь
по реквизитам--не мой метод
ну да рассрочки, я слова попутал
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