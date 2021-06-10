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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33

Re: ПУМБ

а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
Востаннє редагувалось clash в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:02

Re: ПУМБ

  clash написав:а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе

Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12

  malinin007 написав:
  clash написав:а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе

Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.

в шаблоне дичь :lol: :lol:
по реквизитам--не мой метод :D
ну да рассрочки, я слова попутал :lol:
clash
 
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  #<1 ... 3288328932903291
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