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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3288328932903291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33

Re: ПУМБ

а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
Востаннє редагувалось clash в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:02

Re: ПУМБ

  clash написав:а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе

Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12

  malinin007 написав:
  clash написав:а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе

Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.

в шаблоне дичь :lol: :lol:
по реквизитам--не мой метод :D
ну да рассрочки, я слова попутал :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47

  ramzes4 написав:
  ramzes4 написав:Эта акция https://newpromos.privatbank.ua/platy_b ... ktno_metro

Судя по всему, акция с 50% скидкой на проезд в метро от Привата продлена на июнь.

Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет, ездят после 04, а тут по кешбеку болт. Точно #зеленелайно... Другие банки хоть предупреждают об изменениях в зарегистрированных акциях. Лучше уж честный Пумб, у кого категория метро)))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:23

  Oberon написав:Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет
Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:34

  M-Audio написав:
  Oberon написав:Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет
Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется.


у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,
стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:50

  cohan написав:
  M-Audio написав:Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу?
у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,
Вот уж не знаю, как такой вывод образовался. Пром - это же маркетплейс, а там уж на какого продавца попадёшь. У меня опыт сотрудничества с тамошними продавцами, в общем-то, положительный (а заказывал я там довольно много всего). Только однажды, насколько помню, мне прислали вместо одной запчасти другую, и убеждали, что и эта подходит. Она, может, даже и подходит, только проверить я это не могу, а после получения на почте будет поздно, и продавалась та деталь раз в 5 дешевле того, что я заказал. Но деньги вернули.
стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули
Но ведь деньги на акцию они где-то взяли? Да и репутация тоже должна чего-то стоить, там ведь логотип визы-то настоящий.
M-Audio
 
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  #<1 ... 3288328932903291
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