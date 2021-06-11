а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33
Re: ПУМБ
а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
Востаннє редагувалось clash в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:02
Re: ПУМБ
Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12
в шаблоне дичь
по реквизитам--не мой метод
ну да рассрочки, я слова попутал
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47
Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет, ездят после 04, а тут по кешбеку болт. Точно #зеленелайно... Другие банки хоть предупреждают об изменениях в зарегистрированных акциях. Лучше уж честный Пумб, у кого категория метро)))
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:23
Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:34
у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,
стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:50
Вот уж не знаю, как такой вывод образовался. Пром - это же маркетплейс, а там уж на какого продавца попадёшь. У меня опыт сотрудничества с тамошними продавцами, в общем-то, положительный (а заказывал я там довольно много всего). Только однажды, насколько помню, мне прислали вместо одной запчасти другую, и убеждали, что и эта подходит. Она, может, даже и подходит, только проверить я это не могу, а после получения на почте будет поздно, и продавалась та деталь раз в 5 дешевле того, что я заказал. Но деньги вернули.
Но ведь деньги на акцию они где-то взяли? Да и репутация тоже должна чего-то стоить, там ведь логотип визы-то настоящий.
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