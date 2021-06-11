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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3288328932903291 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 838 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 230 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 838 Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33 Re: ПУМБ а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то

и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе Востаннє редагувалось clash в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз. clash Повідомлень: 529 З нами з: 30.01.21 Подякував: 204 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:02 Re: ПУМБ clash написав: а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то

и страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-тои страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе

Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.

"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить. Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет."Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить. malinin007

Повідомлень: 186 З нами з: 26.11.20 Подякував: 63 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12 malinin007 написав: clash написав: а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то

и страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-тои страховки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе

Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.

"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить. Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет."Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.

в шаблоне дичь

по реквизитам--не мой метод

ну да рассрочки, я слова попутал в шаблоне дичьпо реквизитам--не мой методну да рассрочки, я слова попутал clash Повідомлень: 529 З нами з: 30.01.21 Подякував: 204 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47 ramzes4 написав: ramzes4 написав: Эта акция https://newpromos.privatbank.ua/platy_b ... ktno_metro Эта акция

Судя по всему, акция с 50% скидкой на проезд в метро от Привата продлена на июнь. Судя по всему, акция с 50% скидкой на проезд в метро от Привата продлена на июнь.

Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет, ездят после 04, а тут по кешбеку болт. Точно #зеленелайно... Другие банки хоть предупреждают об изменениях в зарегистрированных акциях. Лучше уж честный Пумб, у кого категория метро))) Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет, ездят после 04, а тут по кешбеку болт. Точно #зеленелайно... Другие банки хоть предупреждают об изменениях в зарегистрированных акциях. Лучше уж честный Пумб, у кого категория метро))) Oberon Повідомлень: 54 З нами з: 15.09.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:23 Oberon написав: Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется. Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется. M-Audio Повідомлень: 2250 З нами з: 23.03.11 Подякував: 396 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:34 M-Audio написав: Oberon написав: Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется. Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется.



у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,

стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули cohan Повідомлень: 1922 З нами з: 27.09.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:50 cohan написав: M-Audio написав: Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения, у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения, Вот уж не знаю, как такой вывод образовался. Пром - это же маркетплейс, а там уж на какого продавца попадёшь. У меня опыт сотрудничества с тамошними продавцами, в общем-то, положительный (а заказывал я там довольно много всего). Только однажды, насколько помню, мне прислали вместо одной запчасти другую, и убеждали, что и эта подходит. Она, может, даже и подходит, только проверить я это не могу, а после получения на почте будет поздно, и продавалась та деталь раз в 5 дешевле того, что я заказал. Но деньги вернули.

стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули Но ведь деньги на акцию они где-то взяли? Да и репутация тоже должна чего-то стоить, там ведь логотип визы-то настоящий. Вот уж не знаю, как такой вывод образовался. Пром - это же маркетплейс, а там уж на какого продавца попадёшь. У меня опыт сотрудничества с тамошними продавцами, в общем-то, положительный (а заказывал я там довольно много всего). Только однажды, насколько помню, мне прислали вместо одной запчасти другую, и убеждали, что и эта подходит. Она, может, даже и подходит, только проверить я это не могу, а после получения на почте будет поздно, и продавалась та деталь раз в 5 дешевле того, что я заказал. Но деньги вернули.Но ведь деньги на акцию они где-то взяли? Да и репутация тоже должна чего-то стоить, там ведь логотип визы-то настоящий. M-Audio Повідомлень: 2250 З нами з: 23.03.11 Подякував: 396 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3288328932903291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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