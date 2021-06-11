Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:50

cohan написав: M-Audio написав: Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения, у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,

стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули

Вот уж не знаю, как такой вывод образовался. Пром - это же маркетплейс, а там уж на какого продавца попадёшь. У меня опыт сотрудничества с тамошними продавцами, в общем-то, положительный (а заказывал я там довольно много всего). Только однажды, насколько помню, мне прислали вместо одной запчасти другую, и убеждали, что и эта подходит. Она, может, даже и подходит, только проверить я это не могу, а после получения на почте будет поздно, и продавалась та деталь раз в 5 дешевле того, что я заказал. Но деньги вернули.Но ведь деньги на акцию они где-то взяли? Да и репутация тоже должна чего-то стоить, там ведь логотип визы-то настоящий.