а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33
Re: ПУМБ
а кто знает как в пумб оплатить ковальская житлосервис? там дичь какая-то
и рассрочки за коммуну не приходят оте шо на три месяца от тыщи в приложухе
Востаннє редагувалось clash в П'ят 11 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:02
Re: ПУМБ
Если шаблона нет, то только по реквизитам и без кешбека. Или подавать запрос в банк для создания шаблона по реквизитам вашего поставщика коммун. услуг и ждать 2-3 месяца, если повезет.
"Страховки"-рассрочки думаю за оплату по реквизитам и не должны приходить.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:12
в шаблоне дичь
по реквизитам--не мой метод
ну да рассрочки, я слова попутал
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:47
Была продлена на июнь.... Люди зарегистрировались 01 июня на месяц до 30 июня, ездят... но вдруг в июне Приват резко всё сократил до 4 июня, без каких-либо предупреждений, уведомлений и тд. Тупо на сайте заменил цифры 30 на 04 и всё. Люди знать не знают о подставе, уведомлений об изменении никаких нет, ездят после 04, а тут по кешбеку болт. Точно #зеленелайно... Другие банки хоть предупреждают об изменениях в зарегистрированных акциях. Лучше уж честный Пумб, у кого категория метро)))
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:23
Да ладно, там хоть в условиях на сайте поменяли (по вашим словам). А я тут давеча "поучаствовал" в акции Виза+ПромОплата. Это там, где за покупку через пром-оплату картой виза от 500 грн должны были налить 40 гривен на телефон. Сделал оплату, жду, пополнения нет. Пишу в поддержку, а они мне отвечают: акция завершена 21 мая, поэтому зря ждёшь. Я им - то есть как это 21-го, вон в условиях чёрным по экрану прямо сейчас написано - до 31 мая 2021 года, проверил и на странице и в документе на гугле, где полные условия выложены. А мне заявляют - ну там же написано, что организатор может изменить условия в любой момент, вот и изменили. Вообще финиш. Вот раздумываю, стукануть на них непосредственно в американскую визу? У кого-то был опыт общения? Не в 40 гривнах дело, разумеется.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:34
у меня Пром прочно ассоциируется с на*бщиками, даже Эльдорадо с Цитрусом лучшего мнения,
стукануть не получится, это местные инициативы, вообще судя по законченности ранней они там на KPI сидят и как выхлоп не ожидаемый по быстрячку свернули
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:50
Вот уж не знаю, как такой вывод образовался. Пром - это же маркетплейс, а там уж на какого продавца попадёшь. У меня опыт сотрудничества с тамошними продавцами, в общем-то, положительный (а заказывал я там довольно много всего). Только однажды, насколько помню, мне прислали вместо одной запчасти другую, и убеждали, что и эта подходит. Она, может, даже и подходит, только проверить я это не могу, а после получения на почте будет поздно, и продавалась та деталь раз в 5 дешевле того, что я заказал. Но деньги вернули.
Но ведь деньги на акцию они где-то взяли? Да и репутация тоже должна чего-то стоить, там ведь логотип визы-то настоящий.
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:48
Подскажите
1.на кредитку можно толкнуть моней и сразу потратить: штрафа за несанкц. овердрафт не будет?
2. Пытаюсь пумбой стянуть 1 грн, 10 коп. 1 коп с форварда: выдает ошибки. До барсука запрос не доходит (сказала девочка на телефоне).
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:56
1. Лучше потянуть пумбой тогда точно не будет. С чужими толкалками по кредитке вроде быть не должно, но зачем рисковать?
2. Проблема имеет место быть. Доступного лекарства пока нет. Пробуйте позже без гарантий на успех либо транзитьте через других
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:07
Знакомые спрашивают меня по коммунали: у них не берет в работу платежку за тепло и горячую воду в Харькове по их КП "ХТС", если платить через ПУМБ. В прошлые месяцы говорят нормально платилось по шаблону самого ПУМБ, а в этом сразу выбивает еще на этапе заполнения суммы платежа. Пробовали заново шаблон создать, типа может счет поменялся. Так даже в списке этой конторы нет. Хотя она весь город обслуживает. Может кто в курсе, что там происходит? Есть тут харьковчане?
Востаннє редагувалось yuri_m в Суб 12 чер, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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