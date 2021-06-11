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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09
Flamingo написав: demichh написав:
Подскажите
1.на кредитку можно толкнуть моней и сразу потратить: штрафа за несанкц. овердрафт не будет?
2. Пытаюсь пумбой стянуть 1 грн, 10 коп. 1 коп с форварда: выдает ошибки. До барсука запрос не доходит (сказала девочка на телефоне).
1. Лучше потянуть пумбой тогда точно не будет. С чужими толкалками по кредитке вроде быть не должно, но зачем рисковать?
2. Проблема имеет место быть. Доступного лекарства пока нет.
Пробуйте позже без гарантий на успех либо транзитьте через других
2. на дебетку ПУМБ перевело без проблем, с неё уже на кредитку можно.
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demichh
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