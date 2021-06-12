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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09
Flamingo написав: demichh написав:
Подскажите
1.на кредитку можно толкнуть моней и сразу потратить: штрафа за несанкц. овердрафт не будет?
2. Пытаюсь пумбой стянуть 1 грн, 10 коп. 1 коп с форварда: выдает ошибки. До барсука запрос не доходит (сказала девочка на телефоне).
1. Лучше потянуть пумбой тогда точно не будет. С чужими толкалками по кредитке вроде быть не должно, но зачем рисковать?
2. Проблема имеет место быть. Доступного лекарства пока нет.
Пробуйте позже без гарантий на успех либо транзитьте через других
2. на дебетку ПУМБ перевело без проблем, с неё уже на кредитку можно.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 22:28
Flamingo написав: Vorlon написав:
Кто подскажет - каким образом лучше (или эффективнее) отправить фото квитанции для добавления в шаблоны коммунальных услуг? Хочу добавить платёж за обслуживание дома.
Я считаю что лучше всего написать в личку местному представителю, все описать и приложить скан счета вашей организации. У нескольких человек уже есть положительный опыт когда в течение 2-3 месяцев в итоге организацию таки добавляли. А вот все оте посылания через чат в веб-приложении или в мобайле или им на мыло - ИМХО - путь в никуда. Мне только представитель пытался помочь - все остальные полный ноль
мне вот на днях добавили - писал через приложение с фотами квитанций. Прошел месяц или два. А вот исправить по другому ОСББ старый счет на ибан никак не могут уже пол года как...
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