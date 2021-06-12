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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3289329032913292 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 838 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 230 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 838 Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09 Flamingo написав: demichh написав: Подскажите

1.на кредитку можно толкнуть моней и сразу потратить: штрафа за несанкц. овердрафт не будет?

2. Пытаюсь пумбой стянуть 1 грн, 10 коп. 1 коп с форварда: выдает ошибки. До барсука запрос не доходит (сказала девочка на телефоне). Подскажите1.на кредитку можно толкнуть моней и сразу потратить: штрафа за несанкц. овердрафт не будет?2. Пытаюсь пумбой стянуть 1 грн, 10 коп. 1 коп с форварда: выдает ошибки. До барсука запрос не доходит (сказала девочка на телефоне).

1. Лучше потянуть пумбой тогда точно не будет. С чужими толкалками по кредитке вроде быть не должно, но зачем рисковать?

2. Проблема имеет место быть. Доступного лекарства пока нет.

Пробуйте позже без гарантий на успех либо транзитьте через других 1. Лучше потянуть пумбой тогда точно не будет. С чужими толкалками по кредитке вроде быть не должно, но зачем рисковать?2. Проблема имеет место быть. Доступного лекарства пока нет.Пробуйте позже без гарантий на успех либо транзитьте через других

2. на дебетку ПУМБ перевело без проблем, с неё уже на кредитку можно. 2. на дебетку ПУМБ перевело без проблем, с неё уже на кредитку можно. demichh Повідомлень: 2512 З нами з: 09.12.10 Подякував: 126 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 22:28 Flamingo написав: Vorlon написав: Кто подскажет - каким образом лучше (или эффективнее) отправить фото квитанции для добавления в шаблоны коммунальных услуг? Хочу добавить платёж за обслуживание дома. Кто подскажет - каким образом лучше (или эффективнее) отправить фото квитанции для добавления в шаблоны коммунальных услуг? Хочу добавить платёж за обслуживание дома.

Я считаю что лучше всего написать в личку местному представителю, все описать и приложить скан счета вашей организации. У нескольких человек уже есть положительный опыт когда в течение 2-3 месяцев в итоге организацию таки добавляли. А вот все оте посылания через чат в веб-приложении или в мобайле или им на мыло - ИМХО - путь в никуда. Мне только представитель пытался помочь - все остальные полный ноль Я считаю что лучше всего написать в личку местному представителю, все описать и приложить скан счета вашей организации. У нескольких человек уже есть положительный опыт когда в течение 2-3 месяцев в итоге организацию таки добавляли. А вот все оте посылания через чат в веб-приложении или в мобайле или им на мыло - ИМХО - путь в никуда. Мне только представитель пытался помочь - все остальные полный ноль

мне вот на днях добавили - писал через приложение с фотами квитанций. Прошел месяц или два. А вот исправить по другому ОСББ старый счет на ибан никак не могут уже пол года как... мне вот на днях добавили - писал через приложение с фотами квитанций. Прошел месяц или два. А вот исправить по другому ОСББ старый счет на ибан никак не могут уже пол года как... ol_zy

Повідомлень: 6873 З нами з: 20.01.15 Подякував: 408 раз. Подякували: 691 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 08:14 Re: ПУМБ А какие подводные камни есть в Оплате частями? Как ее досрочно погасить - вывести кредитку в 0? kolyuchy Повідомлень: 430 З нами з: 17.04.14 Подякував: 41 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3289329032913292 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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